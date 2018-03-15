Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.03:
$ 57.02
€ 70.52
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Всемирно известный проект по торговой недвижимости MAPIC впервые пройдет в России

Новости партнеров
15 марта, 12:49 UTC+3

Москва стала пятым городом, где проходят проекты MAPIC. Ежегодно выставки под этим именем организуются в Каннах, Шанхае, Милане и Мумбае

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Дмитрий Хромов

Москва, 15 марта. Крупнейшее мероприятие рынка торговой недвижимости в России и СНГ, ранее известное под именем REX, 24-26 апреля впервые пройдет в Москве под брендом MAPIC – всемирно известного проекта.

На MAPIC Russia 24-26 апреля в ЦВК "Экспоцентр" более 5 000 участников из 24 стран мира смогут ознакомиться с действующими и готовящимися к запуску проектами торговых центров из всех регионов России, а также из стран зарубежья: Бельгии, Болгарии, Великобритании, Польши, Турции. Российские и зарубежные ритейлеры в течение 3 дней работы MAPIC Russia подберут наиболее эффективные площадки для развития своего бизнеса, проведут переговоры с девелоперами и управляющими компаниями, найдут новых партнеров для развития своего бизнеса.

Помимо экспозиционной части гостей и участников выставки ждет 3 дня насыщенной деловой программы, центральным событием которой станет Конференция по торговой недвижимости и ритейлу. В ходе выступлений спикеры поделятся успешными бизнес-кейсами, расскажут о том, какие тренды сейчас преобладают на рынке, а также, что ждет отрасль в ближайшем будущем. К участию приглашены международные эксперты, принимающие участие в каннских проектах MIPIM и MAPIC. Помимо этого пройдет ряд мероприятий, организованных участниками и партнерами выставки, в рамках которых будут освещены наиболее актуальные проблемы и пути их решения.

Традиционно в рамках MAPIC Russia будет организован Тур для международных ритейлеров, в ходе которого успешные зарубежные розничные компании, заинтересованные в развитии бизнеса на российском рынке, встретятся с представителями крупнейших девелоперских компаний и торговых центров со всей России для обсуждения возможностей дальнейшего сотрудничества.

Свое участие в Туре уже подтвердили розничные операторы из Великобритании, Германии, Дании, Индии, Италии, Китая, ОАЭ, Франции. В их числе: Amazing Jewelry, Camaieu, C House Café, Comma, Deliverance, Guinot, Hidesign, ID Kids, Marina Home, Metersbonwe, OVS, The Massage Company, Unilever.

Также участники Тура посетят сессию "Международные ритейлеры в Москве и регионах", которая пройдет в рамках Конференции по торговой недвижимости и ритейлу, и проведут серии коротких презентаций, посвященных своим брендам.

Для посещения выставки необходима предварительная онлайн-регистрация.

Организатор выставки: Reed Exhibitions

Контактная информация:

Александра Миронова, менеджер по маркетингу: alexandra.mironova@reedexpo.ru

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Автомобили Tesla
Фантастические твари и где они обитают
Итоги выборов президента США — 2016
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Выборы 2018
Как успеть выбрать удобный участок для голосования
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Несколько тысяч человек простились с Олегом Табаковым в МХТ имени Чехова
2
Школу и дворец творчества в Саратове могут назвать именем Олега Табакова
3
Захарова ответила на критику в свой адрес словами Терезы Мэй
4
Около 3,4 тонны золота высыпалось из самолета на ВПП аэропорта Якутска
5
В Раду внесено представление на арест Савченко
6
Путин рассказал, как принимал решение о штурме террористов в театре на Дубровке
7
Орешкин: власти обсуждают повышение пенсионного возраста
Темы дня
Новости партнеров
Реклама