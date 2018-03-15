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Самый мощный российский экскаватор ЭКГ-35 запущен на предприятии УГМК

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15 марта, 14:04 UTC+3

Опытно-промышленная эксплуатация машины массой 1200 тонн началась на Краснобродском разрезе компании "Кузбассразрезуголь"

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© УГМК

ТАСС, 15 марта. На Краснобродском разрезе УК "Кузбассразрезуголь" (предприятие сырьевого комплекса Уральской горно-металлургической компании) введен в опытно-промышленную эксплуатацию самый мощный российский экскаватор ЭКГ-35. Машина изготовлена в рамках долгосрочной программы сотрудничества УГМК-Холдинга и Газпромбанка, сообщают в пресс-службе УГМК. 

"Запуск ЭКГ-35 в опытно-промышленную эксплуатацию – долгожданное событие для нашей компании и для "Уралмашзавода", с которым мы плотно работаем не первый год. На Краснобродском разрезе компании "Кузбассразрезуголь" прошли испытания уже несколько моделей экскаваторов ведущего в России предприятия тяжелого машиностроения. Теперь на нас вновь лежит большая ответственность, мы должны помочь запустить самую мощную на сегодняшний день модель в серии ЭКГ. В течение полугода нам предстоит испытать экскаватор под нагрузкой и оценить, как работает машина в промышленных условиях на открытых горных работах", – отметил начальник энергомеханического департамента ОАО "УК "Кузбассразрезуголь" Игорь Кирилов.

ЭКГ-35 предназначен для разработки месторождений открытым способом, погрузки в транспортные средства полезных ископаемых и пород вскрыши. Это перспективный экскаватор типа прямой лопаты с реечным напором, с двухбалочной рукоятью и вантовой подвеской стрелы. Рабочая масса экскаватора – 1200 тонн. За счет привода переменного тока новая машина будет экономичнее, производительнее и надежнее в эксплуатации. Объем ковша составляет рекордные 40 куб. м.

"Мы создаем технику под нужды конкретного заказчика. В соответствии с техническим заданием объем ковша, например, может варьироваться от 24 до 40 куб. м. В данном случае мы предложили нашим партнерам принципиально новую модель экскаватора с увеличенным объемом ковша, благодаря чему предприятие сможет существенно увеличить показатели добычи угля и других полезных ископаемых уже в ближайшем будущем", – говорит генеральный директор ПАО "Уралмашзавод" Сергей Смолин.

Опытный образец ЭКГ-35 приступил к работе в забое Краснобродского разреза, где экскаватор будет задействован в производственном режиме в течение 6 месяцев. После достижения всех заявленных показателей, указанных в техническом задании, будет подписан акт ввода в промышленную эксплуатацию.

ОАО "УК "Кузбассразрезуголь" - крупнейшая компания в РФ, специализирующаяся на добыче угля открытым способом. В 2006 году УК "Кузбассразрезуголь" перешла под управление ООО "УГМК-Холдинг", которому были переданы функции единоличного исполнительного органа. В состав компании входят шесть филиалов: Кедровский, Моховский, Бачатский, Краснобродский, Талдинский, Калтанский угольные разрезы.

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