Благотворительный фонд "Металлург" отчитался о работе за 2017 год

ТАСС, 15 марта. Директор благотворительного фонда "Металлург" Валентин Владимирцев отчитался о деятельности фонда за прошлый год, сообщают в управлении информации, общественных связей и рекламы ПАО "ММК" со ссылкой на материалы газеты "Магнитогорский металл".

"Фонд оказывает социальные и медицинские услуги малообеспеченным жителям Магнитогорска и 10 прилегающих сельских районов за счёт пожертвований от физических лиц и предприятий города и региона. В 2017 году поступило около 650 млн "благотворительных" рублей. Самым крупным благотворителем является Магнитогорский металлургический комбинат", - сказано в сообщении.

Фонд располагает зданиями, среди которых – 14-этажный специализированный дом "Ветеран", куда заселяются по договорам найма или ренты пожизненного содержания с иждивением. Жители дома пользуются возможностями медицинского центра, магазинов "Ветеран", социальных аптеки и столовой, комплекса бытовых услуг. В 2017 году "Металлург" создал центр соцобслуживания населения. Все виды деятельности фонда лицензированы.

Благотворительная программа "Забота" охватывает более 30 тыс. человек. Затраты на её реализацию в прошлом году составили более 300 млн рублей.

Комплексная программа "XXI век - детям Южного Урала" стоимостью почти 150 млн рублей действует по целому ряду направлений: охрана материнства, отцовства и детства, поддержка семей, потерявших кормильца вследствие несчастного случая на предприятии, и многодетных семей, одарённых детей и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, нуждающихся в социальной адаптации. Затраты на реализацию благотворительных программ в 2017 году составили более 450 млн рублей.

Совершенствованию работы фонда способствует сотрудничество с базовой кафедрой социальных технологий при техническом университете, позволившее "Металлургу" участвовать в подготовке специалистов и успешно реализовать совместный инновационный проект - образовательную программу "Золотой возраст".

"Фонд включён в реестр поставщиков социальных услуг Челябинской области. Большие возможности для его деятельности открывает областной комплексный план по обеспечению поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению", - сказано в сообщении.

За последние два года проекты "Металлурга" получили грантовую поддержку почти на 5 млн рублей.

На VIII Всероссийском конкурсе "Точка отсчёта" годовому отчёту фонда присвоена категория "Серебряный стандарт" - высокая оценка качества документальной работы и степени открытости в деятельности "Металлурга".

"Основная задача фонда на 2018 год - продолжить реализацию благотворительных программ. Затраты составят около 700 млн рублей", - сказано в сообщении.

Директор отметил высокий уровень социального партнёрства и надёжность форм взаимодействия между властью, бизнесом и общественными организациями. Он поблагодарил за продуктивное сотрудничество руководство Челябинской области, города, градообразующего предприятия и других компаний, депутатский корпус Магнитки, сотрудников фонда и волонтёров.

"Аудитория аплодисментами поддержала предложение члена попечительского совета фонда, мэра города Сергея Бердникова оценить деятельность "Металлурга" как удовлетворительную. Немало достижений, отметил глава, и в городской жизни: на протяжении минувшего года позитивные изменения произошли в сфере дорожного строительства, благоустройства бюджетных учреждений, трамвайный парк получил полтора десятка новых вагонов, реконструирована парковая территория у монумента "Тыл-Фронту", приступили к реконструкции Экопарка, в Орджоникидзевском районе прошло масштабное озеленение, обновился сквер на улице Чапаева. Работа в этих направлениях будет продолжена. В этом году запланирована сдача школы в 144-м микрорайоне, начнётся строительство ещё одной, предпринимаются шаги к ликвидации очередей в детские сады для малышей до трёх лет - для старших дошкольников таких очередей уже нет", - сказано в сообщении.

В управлении отметили выступление члена попечительского совета фонда "Металлург", депутата Госдумы РФ Виталия Бахметьева, который высоко оценил степень социальной ответственности бизнеса в Магнитогорске.

ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России. Активы компании в России представляют собой крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом, начиная с подготовки железорудного сырья и заканчивая глубокой переработкой черных металлов. ММК производит широкий сортамент металлопродукции с преобладающей долей продукции с высокой добавленной стоимостью. В 2016 году Группой ММК произведено 12,5 млн тонн стали и 11,6 млн тонн товарной металлопродукции. Выручка Группы ММК за 2016 год составила $5,630 млрд, EBITDA – $1,956 млрд.