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Департамент туризма Минкультуры предлагает ввести две подсистемы классификации гостиниц

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15 марта, 16:16 UTC+3

Директор департамента отметила, что необходимость изменения подхода вызвана множеством разнообразных средств размещения, представленных в гостиничной индустрии

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Материал из 1 страницы
© Пресс-служба Департамента туризма и региональной политики Министерства культуры РФ

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Департамент туризма и региональной политики Министерства культуры РФ предлагает изменить подход к системе классификации гостиниц, установив две подсистемы. Об этом сообщает пресс-служба департамента по итогам Всероссийского семинара по классификации гостиниц, состоявшегося в Москве 13-14 марта.

"Мы предлагаем установить две подсистемы. "Звездную" - для отелей, домов отдыха, пансионатов, апартотелей, туристских баз - и "Систему ключей" - для гостевых домов, сервисных апартаментов, хостелов", - приводит пресс-служба слова директора департамента Ольги Яриловой. Она подчеркнула, что необходимость такого изменения подхода к классификации гостиниц вызвана множеством разнообразных средств размещения, представленных в гостиничной индустрии.

Кроме того, по словам Яриловой, коллективного утверждения требуют понятие "гостиничные услуги" и стандарт минимального набора услуг, расчет оплаты услуг при полном проживании, раннем заезде и позднем выезде, а также требования к организациям и экспертам, осуществляющим классификацию гостиниц.

В феврале 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о поэтапном введении обязательной классификации гостиниц, горнолыжных трасс и пляжей на всей территории России. Согласно нововведениям, с 1 июля 2019 года будет проводиться обязательная классификация гостиниц с номерным фондом более 50 гостиничных номеров, с 1 января 2020 года - гостиниц с номерным фондом более 15 номеров, с 1 января 2021 года - всех гостиниц. Свидетельство о присвоении определенной категории гостинице, а также горнолыжной трассе или пляжу будет действовать 3 года с даты принятия соответствующего решения.

Новым законом запрещается предоставлять гостиничные услуги без такого свидетельства, использовать в рекламе и названии гостиницы категории, не соответствующие той, которая указана в этом документе. Также вводится административная ответственность за нарушение запрета. Аналогичный запрет устанавливается в отношении горнолыжных трасс и пляжей.

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