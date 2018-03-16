Спикер облдумы: в Воронежской области благоустроят 117 дворов и 22 общественные территории

ТАСС, 16 марта. В Воронежской области в 2018 году благоустроят 117 дворов и 22 общественные территории. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента по итогам обсуждения хода реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" под председательством полпреда президента РФ в ЦФО Алексея Гордеева.

"Проект стартовал в прошлом году по инициативе президента РФ. Проект призван сделать более комфортными условия для проживания и отдыха людей в регионах. Предусмотрены комплексные мероприятия по обустройству дворовых и общественных территорий, модернизации коммунального комплекса", - приводят в пресс-службе слова полпреда.

Воронежской области из федерального бюджета на эти цели была выделена финансовая поддержка объемом около 450 млн рублей. За счет этих средств удалось благоустроить сотни дворов и десятки общественных мест – от скверов и парков до набережных. Также часть финансирования была направлена на модернизацию системы водоснабжения и водоотведения, прежде всего в сельской местности.

"В этом году реализация проекта будет продолжена, и я знаю, что Воронежская область активно встроилась в эту работу. Важно как можно раньше провести все конкурсные процедуры и приступить к реализации мероприятий, как только установится теплая погода", – отметил Гордеев. – Важно также, и эта практика в области наработана, чтобы все эти проекты активно осуществлялись при участии граждан – по их инициативе и под их непосредственным контролем". Он также напомнил, что в ежегодном послании президента Федеральному Собранию прозвучала установка удвоить финансирование этого приоритетного проекта.

Приоритетный проект, инициированный главой государства, и рассчитанный на пять лет, позволяет значительно расширить и усовершенствовать масштабы этой работы. Так, в прошлом году общая сумма средств на его реализацию, с учетом софинансирования из областного бюджета, составила 570 млн руб. На эти средства удалось благоустроить 147 дворовых территорий многоквартирных домов, 19 общественных пространств, а также построить и реконструировать 9 объектов водоснабжения и водоотведения, что позволило обеспечить качественной питьевой водой более 13 тысяч человек в 8 населенных пунктах.

В текущем году общий объем финансирования приоритетного проекта составит более 606 млн рублей. Более 286 млн рублей уже распределены между муниципальными образованиями на благоустройство 117 дворовых территорий.

Как отметил председатель Воронежской облдумы Владимир Нетёсов, сокращение количества дворов произошло из-за увеличения размера средств, заложенных на благоустройство одного двора. Если в прошлом году средняя сумма, затраченная на благоустройство одного двора составляла около 1,9 млн рублей, то в нынешнем году она вырастет примерно до 2,5 млн рублей.

"Это произошло благодаря более активному вовлечению жителей региона в проект. Люди поверили в программу, в то, что их мнение важно, и стали не только интересоваться, что и в какие сроки будет делано, но и вносить свои предложения по озеленению территорий, выбору оборудования для спортивных и детских площадок", – рассказал он, также отметив, что сокращение количества дворов никак не повлияет на охват проектом граждан. Если в прошлом году им было охвачено 34 тыс. человек, то в этом году – уже 41 тыс.

Владимир Нетёсов подчеркнул, что выбор общественных пространств для благоустройства также проводится с опорой на общественное мнение путем сбора предложений от населения, и голосования по уже отобранным проектам. "Фактически мы видим, как рождается новая успешная форма взаимодействия граждан и власти по повышению общей безопасности и комфорта, в полной мере отвечающая актуальным запросам общества", – сказал он.

По данным, приведенным на совещании, только в Воронеже по рейтинговому отбору за различные объекты проголосовало более 125 тыс. граждан. Воронежцам было представлено на рассмотрение 9 общественных территорий, сформированных властями города, но они сами дополнительно внесли в этот список новый объект – парк "Южный", который получил наибольшее число голосов. Благодаря неравнодушию воронежцев в нынешнем году будет выработана концепция его благоустройства, а в 2019 году "Южный" включат в программу работ.

В пресс-службе отметили, что в 2018 году будет доработана концепция парка "Орленок" и, возможно, специалисты в этом же году приступят к его реализации. Также в проект включены территории у музея "Арсенал" и часть улицы Димитрова.

В текущем году будет также благоустроено 18 парков и скверов в 5 муниципальных районах, где проживает более 20 тыс. человек. Всего по региону, с учетом областного центра, будут благоустроены 22 общественные территории.