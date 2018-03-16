В Калининграде в апреле впервые пройдет Baltic Weekend 2018

19–20 апреля в Калининграде впервые состоится Международный форум по коммуникациям Baltic Weekend: König Edition – самое масштабное событие PR-индустрии этой весны. Организатором мероприятия выступает коммуникационное агентство SPN Communications.
Активными участниками Baltic Weekend станут эксперты в области коммуникаций и представители бизнес-сообщества – директора по связям с общественностью, бренд-менеджеры, маркетологи и рекламисты, топ-менеджеры крупных российских и зарубежных компаний, а также представители власти, медиа и отраслевых ассоциаций.
С какими вызовами столкнутся специалисты по коммуникациям в будущем? Как выстраивать отношения с целевыми аудиториями? Какие каналы коммуникаций сейчас в тренде? Лучшие мировые кейсы, профессиональные лайфхаки, эффективные PR-стратегии и технологии обсудят лидеры отрасли на Baltic Weekend: König Edition.
В фокусе деловой программы:
- • Роль и будущее коммуникаций в контексте развития технологий;
- • Механизмы управления репутацией в Social Media;
- • Главные тренды российской PR-индустрии;
- • Бренд региона: создание, монетизация и продвижение;
- • GR-эффективность: технологии, инструменты и кейсы;
- • Новые медиа — СМИ vs. Telegram-каналы;
- • PR-кейсы лидирующих отраслевых компаний.
Весенний Baltic Weekend состоится во второй раз, в этом году в качестве площадки для диалога выступит отель Radisson Hotel, Kaliningrad. До этого на протяжении семнадцати лет форум проходил один раз в год в Санкт-Петербурге. Отраслевое мероприятие ежегодно собирает более 500 экспертов в области коммуникаций из разных стран мира – от стран СНГ и Балтии до Южной Америки.
"Тем становится все больше, и год для нашей отрасли – слишком большой промежуток для проведения итоговых дискуссий, поэтому помимо петербургского осеннего форума мы решили проводить весенние выездные сессии Baltic Weekend. Первая такая сессия успешно прошла прошлой весной в Тбилиси, а теперь место встречи – Калининград", – пояснил генеральный директор SPN Communications Андрей Баранников.
В рамках деловой программы Baltic Weekend: König Edition эксперты отрасли поделятся лучшими международными и российскими кейсами по проведению маркетинговых/PR/рекламных кампаний, проанализируют последние изменения коммуникационного рынка и обсудят, каким станет пиар в ближайшем будущем.
Регистрация на форум открыта до 13 апреля.
Более подробная информация на официальном сайте Baltic Weekend: www.balticweekend.com
Генеральный информационный партнер – ТАСС;
Официальные информационные партнеры – Интерфакс, РБК Калининград;
Информационные партнеры форума – Российская газета, Комсомольская правда, Аргументы и Факты, Эксперт Северо-Запад, Live Communication Magazine, Санкт-Петербург.ру, Mediabitch, PRNews, PR Club.
Ассоциации-партнеры – Ассоциация менеджеров России, АКОС, РАСО, АКАР, АКМР, РАМУ, IABC, РАОС, РЕПА.
Контакты для прессы:
Анастасия Пшеничникова, менеджер по связям с общественностью
тел./факс: +7 (812) 380-00-07, ext. 278
e-mail: a.pshenichnikova@spncomms.com