В Калининграде в апреле впервые пройдет Baltic Weekend 2018

19–20 апреля в Калининграде впервые состоится Международный форум по коммуникациям Baltic Weekend: König Edition – самое масштабное событие PR-индустрии этой весны. Организатором мероприятия выступает коммуникационное агентство SPN Communications.

Активными участниками Baltic Weekend станут эксперты в области коммуникаций и представители бизнес-сообщества – директора по связям с общественностью, бренд-менеджеры, маркетологи и рекламисты, топ-менеджеры крупных российских и зарубежных компаний, а также представители власти, медиа и отраслевых ассоциаций.

С какими вызовами столкнутся специалисты по коммуникациям в будущем? Как выстраивать отношения с целевыми аудиториями? Какие каналы коммуникаций сейчас в тренде? Лучшие мировые кейсы, профессиональные лайфхаки, эффективные PR-стратегии и технологии обсудят лидеры отрасли на Baltic Weekend: König Edition.

В фокусе деловой программы:

• Роль и будущее коммуникаций в контексте развития технологий;

• Механизмы управления репутацией в Social Media;

• Главные тренды российской PR-индустрии;

• Бренд региона: создание, монетизация и продвижение;

• GR-эффективность: технологии, инструменты и кейсы;

• Новые медиа — СМИ vs. Telegram-каналы;

• PR-кейсы лидирующих отраслевых компаний.

Весенний Baltic Weekend состоится во второй раз, в этом году в качестве площадки для диалога выступит отель Radisson Hotel, Kaliningrad. До этого на протяжении семнадцати лет форум проходил один раз в год в Санкт-Петербурге. Отраслевое мероприятие ежегодно собирает более 500 экспертов в области коммуникаций из разных стран мира – от стран СНГ и Балтии до Южной Америки.

"Тем становится все больше, и год для нашей отрасли – слишком большой промежуток для проведения итоговых дискуссий, поэтому помимо петербургского осеннего форума мы решили проводить весенние выездные сессии Baltic Weekend. Первая такая сессия успешно прошла прошлой весной в Тбилиси, а теперь место встречи – Калининград", – пояснил генеральный директор SPN Communications Андрей Баранников.

В рамках деловой программы Baltic Weekend: König Edition эксперты отрасли поделятся лучшими международными и российскими кейсами по проведению маркетинговых/PR/рекламных кампаний, проанализируют последние изменения коммуникационного рынка и обсудят, каким станет пиар в ближайшем будущем.

Регистрация на форум открыта до 13 апреля.

Более подробная информация на официальном сайте Baltic Weekend: www.balticweekend.com

Генеральный информационный партнер – ТАСС;

Официальные информационные партнеры – Интерфакс, РБК Калининград;

Информационные партнеры форума – Российская газета, Комсомольская правда, Аргументы и Факты, Эксперт Северо-Запад, Live Communication Magazine, Санкт-Петербург.ру, Mediabitch, PRNews, PR Club.

Ассоциации-партнеры – Ассоциация менеджеров России, АКОС, РАСО, АКАР, АКМР, РАМУ, IABC, РАОС, РЕПА.

Контакты для прессы:

Анастасия Пшеничникова, менеджер по связям с общественностью

тел./факс: +7 (812) 380-00-07, ext. 278

e-mail: a.pshenichnikova@spncomms.com