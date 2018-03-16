Три тысячи молодых авторов претендуют на премию "Лицей"

Москва, 16 марта 2018 г. Премия "Лицей" имени Александра Пушкина для молодых прозаиков и поэтов завершила прием работ.

На соискание премии во втором сезоне поступали рассказы, романы, повести и поэтические произведения авторов от 15 до 35 лет. Зарегистрировано 3069 работ (1113 прозаических и 1956 поэтических) от писателей из всех регионов России – от Калининграда до Владивостока, а также из других стран. Самыми активными стали авторы Москвы, Санкт-Петербурга, Брянска, Екатеринбурга, Краснодара, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Тулы, Уфы, Волгограда и городов Сибири. Рукописи приходили от русскоязычных авторов из Украины, Беларуси, Казахстана, Молдовы, Азербайджана, Армении, Грузии, Узбекистана, Бельгии, Болгарии, Италии, Германии, Австрии, Польши, Швейцарии, Израиля, США, Турции, Китая, Южной Кореи, Таиланда и даже из Африки – из столицы Судана города Хартум.

Средний возраст соискателей в этом году – 28 лет.

– Большое спасибо авторам за доверие и смелость, - говорит директор "Центра поддержки отечественной словесности", генеральный директор премий "Большая книга" и "Лицей" Георгий Урушадзе. – Сейчас Совет экспертов внимательно изучает каждое поступившее произведение. Мы с нетерпением ждём результата этой работы и возможности узнать новые имена талантливых молодых литераторов.

В середине мая Совет экспертов под руководством литературного критика и писателя Владимира Березина объявит короткий список из 20 произведений.

– В этом году работ у нас на треть больше. Это значит, что "Лицей" завоевывает свою "аудиторию" в творческих кругах и среди молодежи, связывающей себя с литературой. Как и в прошлом году, мы видим большой разброс и по возрасту авторов, и по географии, и по жизненному опыту. Это хорошо – значит, "Лицей" работает со всем спектром пишущих молодых людей, - рассказывает Владимир Березин.

Лауреаты в номинациях "Поэзия" и "Проза" будут объявлены 6 июня, в день рождения Александра Сергеевича Пушкина. В каждой номинации присуждаются три приза: первое место – 1 200 000 рублей, второе место – 700 000 рублей, третье место – 500 000 рублей. Общий призовой фонд составляет 4 800 000 рублей.

Произведения финалистов будут опубликованы на сайте премии и уже к церемонии будут изданы сервисом Ridero.

Учредители премии: группа компаний "ЛОТТЕ" в России (АО "ЛОТТЕ РУС" и ООО "Лотте Конфекшнери"), Российский книжный союз, Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, Литературный институт им. Горького, "Российская газета", "Литературная газета", Ассоциация литературно-художественных журналов, "Центр поддержки отечественной словесности".

В Наблюдательный совет премии входят: президент Российского книжного союза Сергей Степашин, специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, заместитель руководителя Роспечати Владимир Григорьев, генеральный директор компании "ЛОТТЕ РУС" Ким Тэ Хон, генеральный директор компании "Лотте Конфекшнери" Ким Ён Су, директор Российского исследовательского центра Университета иностранных языков Хангук Ким Хён Тек, председатель Ассоциации литературно-художественных журналов Сергей Филатов, ректор Литературного института им. Горького Алексей Варламов, главный редактор "Литературной газеты" Максим Замшев, генеральный директор "Российской газеты" Павел Негоица.



Спонсор премии - группа компаний "ЛОТТЕ", крупнейший южнокорейский холдинг, основанный в 1967 году в Сеуле и объединяющий более шестидесяти компаний.

Партнеры премии: продюсерский центр SAGA, продюсерская компания METRAFILMS, Школа "Хороший текст". Генеральный информационный партнер – "Аргументы и факты", информационная поддержка - ТАСС.

Официальный сайт премии http://pushkinprize.ru