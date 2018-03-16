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Росконгресс примет участие в организации ШОС и БРИКС в России в 2020 году

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16 марта, 14:04 UTC+3

Фонд "Росконгресс" был назначен исполнителем осуществляемых Министерством финансов РФ закупок услуг, связанных с подготовкой и обеспечением председательства России в ШОС и БРИКС

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Челябинск

Челябинск

© REUTERS/Grigory Dukor

Москва, 16 марта. Челябинск определен местом проведения заседания Совета глав государств-членов ШОС и встречи лидеров БРИКС в 2020 году, в соответствии с подписанным вчера Указом Президента Российской Федерации №110 Об Организационном комитете по подготовке и обеспечению председательства Российской Федерации в Шанхайской организации сотрудничества в 2019 – 2020 годах и в объединении БРИКС в 2020 году.

В соответствии с Указом, Фонд "Росконгресс" был назначен единственным исполнителем осуществляемых Министерством финансов РФ закупок услуг, связанных с подготовкой и обеспечением председательства Российской Федерации в ШОС и БРИКС.

Фонд "Росконгресс" учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала и укрепления имиджа России посредством организации и проведения конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Фонд формирует их содержательную часть, оказывает консалтинговую, информационную и экспертную поддержку компаниям и организациям, а также всесторонне изучает, анализирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Фонд обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, в том числе в рамках государственно-частного партнерства.

Сегодня годовая программа Фонда включает мероприятия от Монтевидео до Владивостока, что позволяет собирать на одной площадке лидеров мирового бизнеса, экспертов, СМИ, представителей власти, создавать лучшие условия для обсуждения и продвижения новых идей и проектов, а также оказывать содействие в формировании социального предпринимательства и благотворительных проектов.

Напомним, Россия уже проводила объединенные саммиты. Так, в 2015 году саммиты ШОС и БРИКС прошли в Уфе, в 2009 году – в Екатеринбурге. Саммит ШОС проводился в Санкт-Петербурге в 2002 году, а также в Москве в 2003 и 1997 годах.

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