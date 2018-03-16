Мультимедийная выставка "Завтрак на траве" представлена в ТЦ "Метрополис"

Москва, 16 марта 2018 г. ГМИИ им. А.С. Пушкина и ТЦ "Метрополис" представляют мультимедийную выставку "Завтрак на траве" на площадке одного из самых инновационных и динамично развивающихся торговых центров Москвы. Разрушая представления о музее как о консервативной институции, организаторы предлагают посетителям попасть "внутрь" картины, почувствовать себя ее героями. Специально к выставке была приурочена акция, во время которой персонажи знаменитого полотна французского художника Клода Моне "ожили" и оказались в пространстве современного торгового центра. Уникальный видеоролик, снятый во время проведения этой акции, стал частью экспозиции.

Пресс-служба ГМИИ имени А. С. Пушкина

В 2000 году знаменитый американский историк архитектуры Чарлз Дженкс, рассуждал о судьбе музеев в новом тысячелетии в статье под названием "Музей-зрелище: между храмом и торговым центром". Этот заголовок, казавшийся тогда весьма дерзким, сегодня воспринимается почти как пророчество. В своем тексте Дженкс рассуждал о том, как изменились ожидания зрителя от похода в музей, что он настроен не столько размышлять и интерпретировать увиденное, но стремится к новым впечатлениям. Именно такой иммерсивно-игровой характер носит совместная мультимедийная выставка ГМИИ им. А.С. Пушкина и ТЦ "Метрополис".

Создатели решили пофантазировать о том, что произошло бы, если бы зрители смогли стать частью произведения искусства, а герои картины покинули ее пределы и оказались в пространстве торгового центра. Таким образом, пришлось вновь обратиться к опыту художников-импрессионистов, сделавших поиск новых впечатлений главной темой своего творчества.

Посетителей ТЦ "Метрополис" ждет неожиданная встреча с шедеврами импрессионизма из коллекции Пушкинского музея, а также возможность оказаться внутри картины. В специально созданном к выставке белом кубе помимо проекции картины Клода Моне "Завтрак на траве" зрители увидят изображения полотен Пьера- Огюста Ренуара, Альфреда Сислея, Камиля Писсаро и других французских импрессионистов из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина. Всего в экспозиции будет представлено 6 художников и 13 полотен. С помощью приложения дополненной реальности для мобильных устройств "Artefact" посетители смогут получить информацию обо всех картинах и прослушать аудиогид.

Еще до открытия выставки в ТЦ "Метрополис" приглашенные актеры реконструировали картину Клода Моне "Завтрак на траве". "Ожившие" персонажи отправились в путешествие по разным частям торгового центра. Вместе с обычными покупателями они выбирали хлеб, овощи и фрукты, готовясь к загородному пикнику. А вернувшись с покупками, вновь заняли свои места. На выставке демонстрируется видеоролик, снятый во время проведения этой акции, на которую авторов вдохновил флешмоб нидерландского Рейксмузеума – тогда было реконструировано полотно Рембрандта "Ночной дозор". В интерпретации ГМИИ им. А.С. Пушкина и ТЦ "Метрополис" основное внимание было уделено передаче настроения картины и эмоционального состояния персонажей.

Куратор проекта, заместитель заведующего отделом искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков Александра Данилова:

В своей живописи художники-импрессионисты открыли, что новые впечатления окружают нас повсюду, в самых простых и незатейливых мотивах можно найти удивительную поэзию и красоту. Секрет их удивительно легкой и солнечной живописи довольно прост, и художники охотно делятся им со своими зрителями: для этого нужно лишь чуть-чуть перенастроить свой взгляд, отвлечься от повседневных проблем и посмотреть на окружающую жизнь как на красочное пространство, увидеть множество оттенков серого неяркого неба, вспомнить о многоцветии летней зелени или о солнечных лучах, пробивающихся сквозь листву.

Съемочная группа видеоролика:

Hype Production

Режиссер - Сергей Франте;

Оператор- Дарья Графова;

Продюсер - Андрей Самсонов;

Ассистент продюсера - Александра Наумова;

Художник по костюмам - Полина Гречко;

Художник-постановщик - Настя Клокова

Пресс-служба ГМИИ им. А.С. Пушкина

Мария Тихонова

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Даты проведения: 16 марта — 4 апреля 2018

Место проведения: ТЦ "Метрополис" (Ленинградское шоссе, владение 16А, строение 4)

Кураторы проекта: заместитель заведующего отделом искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков Александра Данилова, старший научный сотрудник отдела искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков Анна Познанская.

Дополнительная информация Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина – музейный комплекс, обладающий одним из крупнейших в России художественных собраний зарубежного искусства. Здесь хранятся артефакты, созданные мастерами разных эпох – от Древнего Египта и античной Греции до наших дней. Сегодня фонды музея насчитывают около 700 тысяч произведений. Жемчужиной собрания является одна из самых известных в мире коллекций произведений французских импрессионистов и постимпрессионистов. Торговый комплекс "Метрополис"– это уникальное архитектурное сооружение, выполненное в европейском стиле, с комфортной атмосферой и внимательным отношением к подборке брендов, ресторанов, сервисов и развлечений для посетителей. Это первый торговый центр, где можно не только заняться шоппингом более чем в 350 магазинах, но который стал постоянной площадкой для проведения бесплатных концертов и выставок, образовательных и благотворительных мероприятий, не имеющих аналогов в Москве.