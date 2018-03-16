Объявлены победители первого кубка по менеджменту "Управляй!" РАНХиГС

На всероссийском форуме "Россия — страна возможностей" 15 марта состоялось награждение победителей кубка по менеджменту среди студентов "Управляй!", который проводит Президентская академия.

С победителями и финалистами проектов встретился президент России Владимир Путин. Он поздравил их и пожелал дальнейших успехов "Страна заинтересована в успехе каждого из вас", – сказал Владимир Путин, обращаясь к участникам форума.

Первый всероссийский кубок по менеджменту направлен на выявление и оценку управленческих навыков. Проект призван поддержать молодежь с управленческим потенциалом при адаптации на рынке труда и в начале карьеры.

Кубок проводился с ноября 2017 г., он рассчитан, прежде всего, на студентов 3–4 курсов экономических специальностей. Заявки на участие в отборочном онлайн-раунде кубка "Управляй!" подали 16 500 студентов из разных регионов страны. Затем прошли очные региональные полуфиналы. 160 студентов с наилучшими результатами приняли участие в финале кубка "Управляй!", который прошел в Центральном доме предпринимателей 11–12 марта 2018 г.

Среди участников финала были отобраны 10 получателей грантов на обучение в магистратуре – их имена объявили на форуме «Россия – страна возможностей» 15 марта. Шесть победителей – это студенты Академии и ее филиалов: это Михаил Нюсхаев из Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС; Никита Цицин из Северо-Западного института управления – филиала РАНХиГС; по два победителя из Дзержинского филиала РАНХиГС (Александр Шебалов и Андрей Таблов) и Карельского филиала РАНХиГС (Михаил Вишнивецкий и Антон Тунтуев).

Кроме этого, были названы участники национального этапа международного чемпионата по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge, и те, кому предстоит поездка на мировой финал чемпионата в Дубай.

На торжественной церемонии награды победителям вручили проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров и директор Института организационного развития и стратегических инициатив (ИОРСИ) РАНХиГС, член Экспертного совета при Правительстве РФ, организатор чемпионата GMC в России Вячеслав Шоптенко.

"Кубок "Управляй!" – это модернизированная версия международного чемпионата Global Management Challenge, адаптированная специалистами РАНХиГС в России специально для студентов, – больше нигде такого нет. В основе кубка – компьютерный бизнес-симулятор, моделирующий деятельность производственной компании. За один день студенты проходят год жизни виртуальной компании, принимая решения в области маркетинга, продаж, производства и логистики, – рассказал Вячеслав Шоптенко. – В отличие от GMC, в рамках кубка учитывается личный рейтинг участника, мы даем им персональные задания, чтобы оценить эффективность принятия решений. Команда на каждом этапе формируется заново, что позволяет студентам поработать в разных условиях и показать себя в новой среде".

За процессом соревнований наблюдают представители компаний-работодателей, которые оценивают навыки конкурсантов и приглашают лучших к себе на работу. При этом участие во всех проектах бесплатное. Конкурс будет продолжаться, и, чтобы принять участие, студенту надо только подать заявку на сайте.

Первый студенческий кубок по менеджменту "Управляй!" проводится в рамках платформы "Россия – страна возможностей". Платформа включает также другие проекты, организуемые Академией: конкурс для управленцев "Лидеры России" (оператор – ВШГУ РАНХиГС) и первую профессиональную олимпиаду "Я – профессионал" (Академия среди организаторов).