XXVI Международный балетный Фестиваль БЕНУА ДЕ ЛА ДАНС пройдет в июне

Москва, 19 марта 2018 г. 5 и 6 июня в Москве на Исторической сцене Большого Театра России в 26-й раз пройдет Международный балетный Фестиваль БЕНУА ДЕ ЛА ДАНС. Зрители увидят самые яркие работы в области танца со всего мира, среди которых, есть как мировые шедевры, так и создания минувшего года.

Вечером 5 июня пройдет гала-концерт звёзд балета – номинантов Приза 2018 года и награждение победителей. В этом году участниками церемонии награждения станут такие знаменитости мирового балета, как Наталия Макарова, Сильви Гилем, Тамара Рохо и другие.

6 июня публику ожидает гала-концерт звёзд балета – лауреатов разных лет: "ПЕТИПА ПОСВЯЩАЕТСЯ! КЛАССИКА ГЛАЗАМИ СОВРЕМЕННЫХ ХОРЕОГРАФОВ".

Среди номинантов и приглашённых – звёзды ведущих балетных компаний мира:

Большого театра России

Мариинского театра

Австралийского балета

Английского национального балета

Балета Венгерской государственной оперы

Балета Михайловского театра

Балета Парижской национальной Оперы

Балета Римской Оперы

Балета Сан-Франциско

Берлинского государственного балета

Вашингтонского балета

Гамбургского балета

Казанского театра оперы и балета

Корейского национального балета

Королевского балета Великобритании

Королевского балета Фландрии

Национального балета Канады

Национального балета Нидерландов

Нидерландского театра танца

Балета Виктора Ульяте

Компании Деборы Колкер

Компании "Истмен" Сиди Ларби Шеркауи.

Председатель жюри - ЮРИЙ ГРИГОРОВИЧ.

В состав также вошли:

ЭЛЕОНОРА АББАНЬЯТО – этуаль Парижской оперы и художественный руководитель Балета Римской оперы

САМЮЭЛЬ ВЮРСТЕН – директор Фестиваля Холланд-Данс

НИКОЛА ЛЁ РИШ – художественный руководитель Шведского Королевского балета

ДЭВИД МАКАЛЛИСТЕР – художественный руководитель Австралийского балета

ТАМАРА РОХО – прима-балерина и художественный руководитель Английского национального балета

БОРИС ЭЙФМАН – художественный руководитель Санкт-Петербургского театра Бориса Эйфмана

НОРА ЭСТЕВЕС – экс-Прима-балерина, хореограф и педагог Муниципального театра Рио-де-Жанейро

Билеты можно приобрести:

Центр Бенуа: 7-916-106-04-14

Кассы Большого театра: 7-495-455-55-55; www.bolshoi.ru;