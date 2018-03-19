ScrumTrek представит рекомендации по применению agile-методов в государственном секторе

На крупнейшей agile-конференции AgileDays 2018 22–23 марта будет представлен проект рекомендаций по применению гибких подходов к реализации государственными проектов как на федеральном, так и на региональном уровнях.
Рабочая группа при Федеральном проектном офисе, в которую входят специалисты ScrumTrek, подготовила рекомендации по применению agile-методов в управлении проектами и для региональных государственных структур.
Проект рекомендаций в течение последних нескольких месяцев готовила рабочая группа из 30 человек, в число которых входили эксперты ScrumTrek — компании, которая более 10 лет внедряет agile-технологии в различных сферах деятельности. Заместителем руководителя группы является Иван Дубровин, agile-коуч компании ScrumTrek, руководитель - Олег Качанов, директор департамента проектов по информатизации Минкомсвязи России.
"В документе описаны базовые принципы работы над внутренними проектами органов государственной власти в Agile-ключе. С точки зрения использования гибких подходов российские государственные структуры можно разделить на три группы: самые прогрессивные и смелые, которые активно внедряют новые методы и делают это самостоятельно; прогрессивные, но чуть менее смелые ведомства, которые используют инновационные подходы с опаской; и государственные институции, которые не рискуют браться за новые технологии без четких методических указаний. Целевая аудитория наших рекомендаций — ведомства из второй и третьей группы", — поясняет Иван Дубровин.
Как считают участники рабочей группы, принятие этого документа позволит "легализовать" agile-методологии в сфере управления государственными программами и закрепить изменения в подходах к управлению госпроектами на официальном методическом уровне уровне.
Аgile-методы в нашей стране уже стали фактическим стандартом в управлении технологическими проектами, внедряются в государственное управление и активно выходят за пределы “классической” IT-сферы: гибкие подходы применяются в банках,производстве, коммерческих организациях и т.д. Agile используется как для решения локальных задач в разработке, так и для оптимизации более глобальных бизнес-процессов.
Именно этот тренд станет основным предметом обсуждения на AgileDays — главном ежегодном событии в мире agile, которое проводится уже 12-й год подряд. AgileDays 2018 — это 100 докладов, воркшопов и дискуссий.
Участники конференции не только увидят выступления, но и смогут задать вопросы ведущим экспертам сферы гибких методологий — agile-профессионалам и руководителям высшего звена таких компаний, как Сбербанк, "Альфа-Банк", "Тинькофф Бизнес", QIWI, "Додо Пицца" и другие.
Помимо agile в государственном секторе, спикеры конференции обсудят agile в крупных продуктах и проектах, продакт-менеджмент, гибкие и бирюзовые организации, DevOps и инженерную культуру, agile-лидерство и скрам-мастерство и другие темы, которые будут интересны как экспертам, так и новичкам в области гибких методологий.
Среди спикеров конференции:
Подробный список спикеров здесь.
В этом году конференция ориентирована как на профессионалов IT-сферы: разработчиков программного обеспечения, менеджеров продуктов и проектов, технических директоров, так и на представителей других отраслей и профессий. Всего ожидается более 1200 участников.
22–23 марта
Москва, Центр международной торговли: Краснопресненская набережная, 12, подъезд 4, "Конгресс-центр".
Сайт конференции — https://agiledays.ru.
О компании ScrumTrek
ScrumTrek — компания, которая более 10 лет проводит тренинги по Agile, Scrum, Kanban и Agile-трансформации компаний. Компания разработала собственный метод внедрения Agile, адаптированный под специфику российского бизнеса. ScrumTrek аккредитована ICAgile, LeanKanban University, Scaled Agile Inc. Компания развивает agile-сообщество и организует ежегодные профильные конференции AgileDays и Agile Business Conference, бесплатные конференции Agile Kitchen. Сайт компании — https://scrumtrek.ru.
Контакты для прессы и аккредитация:
Мария Патракеева
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