ScrumTrek представит рекомендации по применению agile-методов в государственном секторе

На крупнейшей agile-конференции AgileDays 2018 22–23 марта будет представлен проект рекомендаций по применению гибких подходов к реализации государственными проектов как на федеральном, так и на региональном уровнях.

Рабочая группа при Федеральном проектном офисе, в которую входят специалисты ScrumTrek, подготовила рекомендации по применению agile-методов в управлении проектами и для региональных государственных структур.

Проект рекомендаций в течение последних нескольких месяцев готовила рабочая группа из 30 человек, в число которых входили эксперты ScrumTrek — компании, которая более 10 лет внедряет agile-технологии в различных сферах деятельности. Заместителем руководителя группы является Иван Дубровин, agile-коуч компании ScrumTrek, руководитель - Олег Качанов, директор департамента проектов по информатизации Минкомсвязи России.

"В документе описаны базовые принципы работы над внутренними проектами органов государственной власти в Agile-ключе. С точки зрения использования гибких подходов российские государственные структуры можно разделить на три группы: самые прогрессивные и смелые, которые активно внедряют новые методы и делают это самостоятельно; прогрессивные, но чуть менее смелые ведомства, которые используют инновационные подходы с опаской; и государственные институции, которые не рискуют браться за новые технологии без четких методических указаний. Целевая аудитория наших рекомендаций — ведомства из второй и третьей группы", — поясняет Иван Дубровин.

Как считают участники рабочей группы, принятие этого документа позволит "легализовать" agile-методологии в сфере управления государственными программами и закрепить изменения в подходах к управлению госпроектами на официальном методическом уровне уровне.

Аgile-методы в нашей стране уже стали фактическим стандартом в управлении технологическими проектами, внедряются в государственное управление и активно выходят за пределы “классической” IT-сферы: гибкие подходы применяются в банках,производстве, коммерческих организациях и т.д. Agile используется как для решения локальных задач в разработке, так и для оптимизации более глобальных бизнес-процессов.

Именно этот тренд станет основным предметом обсуждения на AgileDays — главном ежегодном событии в мире agile, которое проводится уже 12-й год подряд. AgileDays 2018 — это 100 докладов, воркшопов и дискуссий.

Участники конференции не только увидят выступления, но и смогут задать вопросы ведущим экспертам сферы гибких методологий — agile-профессионалам и руководителям высшего звена таких компаний, как Сбербанк, "Альфа-Банк", "Тинькофф Бизнес", QIWI, "Додо Пицца" и другие.

Помимо agile в государственном секторе, спикеры конференции обсудят agile в крупных продуктах и проектах, продакт-менеджмент, гибкие и бирюзовые организации, DevOps и инженерную культуру, agile-лидерство и скрам-мастерство и другие темы, которые будут интересны как экспертам, так и новичкам в области гибких методологий.

Среди спикеров конференции:

Юрген Аппело (Jurgen Appelo), CEO Happy Melly, сооснователь Agile Lean Europe.

Сергей Щербинин, руководитель управления стратегического развития ИТ Raiffeisenbank.

Антон Тарасенко, руководитель продукта, "Тинькофф Бизнес".

Антон Бевзюк, Chief Agile Officer, "Додо Пицца".

Диляра Беспятова, скрам-мастер, "Газпром нефть".

Максим Гапонов, agile-коуч, QIWI.

Светлана Иванова, руководитель проектного офиса Банка России.

Святослав Островский, директор дивизиона, Сбербанк.

Святослав Дорофеев, CPO, "Альфа-Банк".

Рэн Найман (Ran Nyman), партнёр и основатель Gosei.

Александр Горник, руководитель Mindbox.

Александр Тарасов, Software Engineer, "Одноклассники".

Алексей Трошин, руководитель департамента IT-разработки, ФИНАМ.

Валерия Лущикова, менеджер продуктов "Академия" и "Оценка талантов", HeadHunter.

Подробный список спикеров здесь.

В этом году конференция ориентирована как на профессионалов IT-сферы: разработчиков программного обеспечения, менеджеров продуктов и проектов, технических директоров, так и на представителей других отраслей и профессий. Всего ожидается более 1200 участников.

AgileDays 2018

22–23 марта

Москва, Центр международной торговли: Краснопресненская набережная, 12, подъезд 4, "Конгресс-центр".

Сайт конференции — https://agiledays.ru.

Дополнительная информация О компании ScrumTrek ScrumTrek — компания, которая более 10 лет проводит тренинги по Agile, Scrum, Kanban и Agile-трансформации компаний. Компания разработала собственный метод внедрения Agile, адаптированный под специфику российского бизнеса. ScrumTrek аккредитована ICAgile, LeanKanban University, Scaled Agile Inc. Компания развивает agile-сообщество и организует ежегодные профильные конференции AgileDays и Agile Business Conference, бесплатные конференции Agile Kitchen. Сайт компании — https://scrumtrek.ru. Контакты для прессы и аккредитация: Мария Патракеева maria @lavender-pr.com Екатерина Макарова +7(916)292 78 07 makarova@lavender-pr.com