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ScrumTrek представит рекомендации по применению agile-методов в государственном секторе

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19 марта, 14:08 UTC+3

Рабочая группа при Федеральном проектном офисе подготовила рекомендации по применению agile-методов в управлении проектами и для региональных государственных структур

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На крупнейшей agile-конференции AgileDays 2018 22–23 марта будет представлен проект рекомендаций по применению гибких подходов к реализации государственными проектов как на федеральном, так и на региональном уровнях.

Рабочая группа при Федеральном проектном офисе, в которую входят специалисты ScrumTrek, подготовила рекомендации по применению agile-методов в управлении проектами и для региональных государственных структур.

Проект рекомендаций в течение последних нескольких месяцев готовила рабочая группа из 30 человек, в число которых входили эксперты ScrumTrek — компании, которая более 10 лет внедряет agile-технологии в различных сферах деятельности. Заместителем руководителя группы является Иван Дубровин, agile-коуч компании ScrumTrek, руководитель - Олег Качанов, директор департамента проектов по информатизации Минкомсвязи России.

"В документе описаны базовые принципы работы над внутренними проектами органов государственной власти в Agile-ключе. С точки зрения использования гибких подходов российские государственные структуры можно разделить на три группы: самые прогрессивные и смелые, которые активно внедряют новые методы и делают это самостоятельно; прогрессивные, но чуть менее смелые ведомства, которые используют инновационные подходы с опаской; и государственные институции, которые не рискуют браться за новые технологии без четких методических указаний. Целевая аудитория наших рекомендаций — ведомства из второй и третьей группы", — поясняет Иван Дубровин.

Как считают участники рабочей группы, принятие этого документа позволит "легализовать" agile-методологии в сфере управления государственными программами и закрепить изменения в подходах к управлению госпроектами на официальном методическом уровне уровне.

Аgile-методы в нашей стране уже стали фактическим стандартом в управлении технологическими проектами, внедряются в государственное управление и активно выходят за пределы “классической” IT-сферы: гибкие подходы применяются в банках,производстве, коммерческих организациях и т.д. Agile используется как для решения локальных задач в разработке, так и для оптимизации более глобальных бизнес-процессов.

Именно этот тренд станет основным предметом обсуждения на AgileDays — главном ежегодном событии в мире agile, которое проводится уже 12-й год подряд. AgileDays 2018 — это 100 докладов, воркшопов и дискуссий.

Участники конференции не только увидят выступления, но и смогут задать вопросы ведущим экспертам сферы гибких методологий — agile-профессионалам и руководителям высшего звена таких компаний, как Сбербанк, "Альфа-Банк", "Тинькофф Бизнес", QIWI, "Додо Пицца" и другие.

Помимо agile в государственном секторе, спикеры конференции обсудят agile в крупных продуктах и проектах, продакт-менеджмент, гибкие и бирюзовые организации, DevOps и инженерную культуру, agile-лидерство и скрам-мастерство и другие темы, которые будут интересны как экспертам, так и новичкам в области гибких методологий.

Среди спикеров конференции:

  • Юрген Аппело (Jurgen Appelo), CEO Happy Melly, сооснователь Agile Lean Europe.
  • Сергей Щербинин, руководитель управления стратегического развития ИТ Raiffeisenbank.
  • Антон Тарасенко, руководитель продукта, "Тинькофф Бизнес".
  • Антон Бевзюк, Chief Agile Officer, "Додо Пицца".
  • Диляра Беспятова, скрам-мастер, "Газпром нефть".
  • Максим Гапонов, agile-коуч, QIWI.
  • Светлана Иванова, руководитель проектного офиса Банка России.
  • Святослав Островский, директор дивизиона, Сбербанк.
  • Святослав Дорофеев, CPO, "Альфа-Банк".
  • Рэн Найман (Ran Nyman), партнёр и основатель Gosei.
  • Александр Горник, руководитель Mindbox.
  • Александр Тарасов, Software Engineer, "Одноклассники".
  • Алексей Трошин, руководитель департамента IT-разработки, ФИНАМ.
  • Валерия Лущикова, менеджер продуктов "Академия" и "Оценка талантов", HeadHunter.

Подробный список спикеров здесь.

В этом году конференция ориентирована как на профессионалов IT-сферы: разработчиков программного обеспечения, менеджеров продуктов и проектов, технических директоров, так и на представителей других отраслей и профессий.  Всего ожидается более 1200 участников.

AgileDays 2018

22–23 марта

Москва, Центр международной торговли: Краснопресненская набережная, 12, подъезд 4, "Конгресс-центр".

Сайт конференции — https://agiledays.ru.

Дополнительная информация

О компании ScrumTrek

ScrumTrek — компания, которая более 10 лет проводит тренинги по Agile, Scrum, Kanban и Agile-трансформации компаний. Компания разработала собственный метод внедрения Agile, адаптированный под специфику российского бизнеса. ScrumTrek аккредитована ICAgile, LeanKanban University, Scaled Agile Inc. Компания развивает agile-сообщество и организует ежегодные профильные конференции AgileDays и Agile Business Conference, бесплатные конференции Agile Kitchen. Сайт компании — https://scrumtrek.ru.

Контакты для прессы и аккредитация:

Мария Патракеева

maria@lavender-pr.com

Екатерина Макарова

+7(916)292 78 07

makarova@lavender-pr.com

 

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