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Предприятие УГМК завершает монтаж современных кранов с лазерной системой защиты

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20 марта, 9:25 UTC+3

Каждый из двух австрийских кранов KUNZ в три раза производительнее мостовых кранов, работавших в старом цехе электролиза меди АО "Уралэлектромедь"

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© УГМК

ТАСС, 20 марта. В строящемся цехе электролиза меди АО "Уралэлектромедь" (предприятие металлургического комплекса УГМК) приступили к завершающему этапу шеф-монтажа двух технологических кранов KUNZ (Австрия). Как сообщают в пресс-службе УГМК, машины грузоподъемностью 28 тонн каждая будут выполнять кассетную загрузку-выгрузку электродов в электролизные ванны и перемещать их. 

По словам главного инженера АО "Уралэлектромедь" Алексея Королёва, краны KUNZ могут работать в ручном, полуавтоматическом и автоматическом режимах. "За один час работы один кран может перевезти более 800 электродов, что в три раза производительнее мостовых кранов в старом цехе", - отметил он.

По своему оснащению новые краны отличаются от работающих в первой очереди более современными средствами контроля и управления. Будет установлена лазерная система, препятствующая столкновению кранов, которая предупредит оператора крана о критическом сближении (5 метров). Если оно по каким-то причинам сократится, то краны автоматически остановятся. Аналогичная лазерная система будет установлена и на кранах 1-й очереди.

После наладки оборудования, шеф-монтажники приступят к наладке и программированию электронной системы. Завершить весь монтаж планируется в мае текущего года. Обслуживание всех 896 электролизных ванн цеха (на 1-й и 2-й очередях) будет осуществляться четырьмя кранами, по два крана в каждом технологическом пролете. 

Строительство второй очереди началось в июле 2014 года. Как и первая, она будет работать по безосновной технологии производства катодов. С запуском второй очереди мощности по производству безосновных катодов возрастут со 160 тыс. тонн до 320 тыс. тонн в год. Суммарная мощность с учетом выпуска катодов по основной технологии составит 400 тыс. тонн. Завершить строительство планируется в 2018 году.

АО "Уралэлектромедь" - крупнейшее в России медерафинировочное предприятие, выпускающее золото и серебро в слитках чистотой 99,99%. В августе 2004 года АО "Уралэлектромедь" стало первым металлургическим предприятием, включенным в список признанных производителей драгоценных металлов Лондонской биржи драгоценных металлов как производитель аффинированного серебра, а продукция получила статус "Good Delivery" ("надежная поставка"). В мае 2006 года предприятие было включено в список Good Delivery как признанный производитель аффинированного золота.

УГМК - российская горно-металлургическая компания, крупнейший производитель меди, цинка, угля и драгоценных металлов в России. Холдинг, объединивший более 40 предприятий в 15 регионах России, а также в Чехии, Сербии, Франции и Великобритании, обеспечивает работу более чем 80 тыс. сотрудников.

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