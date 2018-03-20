Главной темой форума RIGF 2018 станет кибербезопасность

Москва, 20 марта 2018 г. Девятый российский форум по управлению интернетом (RIGF 2018) состоится 6 апреля 2018 года в Санкт-Петербурге. Форум проводится Координационным центром доменов .RU/.РФ при поддержке Минкомсвязи России. Партнеры форума – ICANN, ISOC, RIPE NCC, APTLD. Партнер по кибербезопасности – Лаборатория Касперского.

Главной темой форума 2018 года станет кибербезопасность во всех аспектах ее проявления. Гости и спикеры мероприятия обсудят новые вызовы информационной безопасности, которые встают перед участниками процесса управления интернетом, поделятся своим опытом и расскажут о моделях отражения самых разных киберугроз – от международной киберпреступности до фейковых новостей. Первая рабочая секция форума так и называется – "Фейковые новости: как формируется ложная повестка". Ее участниками станут Антон Анисимов (МИА "Россия сегодня"), Роберто Гаэтано (Public Internet Registry), Владимир Тодоров (Lenta.ru), Иван Засурский (МГУ) и другие эксперты. Участники секции - представители ведущих СМИ, исследователи информационной культуры, а также российские и иностранные специалисты, занимающиеся разработкой информационной политики – обсудят, как появляются фейковые новости, как они распространяются, с какой целью, и главное – что с этим делать.

На секции "Кибербезопасность: вместе или врозь" Вольфганг Кляйнвахтер (Орхусский университет), Ли Янь (CUCIR), Крис Бакридж (RIPE NCC) и другие пригласят участников форума к откровенному разговору о том, как найти баланс между стремлением государств получить цифровой суверенитет и создать собственные кибервойска и необходимостью координации усилий всего мира в борьбе с электронным терроризмом и международной киберпреступностью.

Представители центров реагирования на компьютерные инциденты (CERT) из России, а также стран Азии и Европы соберутся на секции "В режиме чрезвычайных ситуаций" и обсудят перспективы работы CERT в мире и новые вызовы, которые перед ними встают. Здесь своим опытом поделятся представители российских компаний, а также Казахстана, Вьетнама и других стран.

На секции "В ожидании Скайнет" речь пойдет о том, каким путем будет развиваться искусственный интеллект и каким образом можно использовать его для борьбы с угрозами или детектирования внешних атак. Представители крупнейших международных компаний, таких как Microsoft и Group-IB, работающих в области искусственного интеллекта, опишут, где он используется сейчас, как будет расширяться его применение и стоит ли опасаться восстания машин.

Также во время форума пройдет награждение участников конкурса IP&IT Law, организованного IP CLUB и Координационным центром доменов .RU/.РФ при поддержке Комитета Государственной думы по информационной политике, информатизации и связи. В этом году конкурс проходит уже в третий раз, и на суд жюри свои работы в области права в интернете и информационных технологиях представили студенты, аспиранты и молодые исследователи из различных регионов России и из других стран.

Генеральный информационный партнер форума – Информационное агентство России "ТАСС", специализированный инфопартнер – сетевое издание TelecomDaily.ru.

Информационные партнеры: РАЭК, газета "МК в Питере", SPBDNEVNIK.RU, Moika78.ru, ComNews "Цифровая экономика", NAG.ru, spbIT.ru, MSKIT.ru, ITSZ.ru, ICT2GO.ru, D-Russia.ru, IT-World.ru, IT- Weekly.ru, allCIO.ru, AllDC.ru, Telecombloger.ru, издательство "Открытые системы", Ассоциация Business Information Security, DC Community club, а также журналы "Мобильные телекоммуникации", "Радиочастотный спектр", "Вестник связи", "Первая миля", "Системный администратор", "БИТ.Бизнес&Информационные технологии", "Технологии и средства связи", "Information Security/Информационная безопасность", "CONNECT. Мир информационных технологий".

C подробной программой мероприятия можно ознакомиться на сайте форума.

Участие в RIGF 2018 бесплатное, но требуется предварительная регистрация