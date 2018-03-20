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В преддверии IV Недели финансовой грамотности для детей и молодежи пройдет конкурс эссе

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20 марта, 13:28 UTC+3

К участию в конкурсе приглашаются учащиеся общеобразовательных организаций, студенты профессиональных образовательных организаций, а также высших учебных заведений России в возрасте от 10 до 22 лет

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Москва, 20 марта 2018 г. Организаторы конкурса предлагают участникам в форме краткого литературного произведения рассказать, что для них означает успех, как построить свое благополучное финансовое будущее, как в современном, высококонкурентном мире выбрать верный путь к достижению жизненной цели. Автор эссе должен дать пять рекомендаций самому себе, ответив на вопросы: что нужно делать в части грамотного ежедневного управления личными финансами, как контролировать свое потребительское поведение, в чем заключается умение принимать верные решения о покупках, каким образом научиться делать накопления, как вести личный бюджет?

Конкурс проводит АНО "Национальный центр финансовой грамотности" при поддержке Почта Банка. "Очень важно с самого детства представлять, что ты хочешь, стремиться к своей мечте. Мы думаем, что в этих работах можно будет увидеть портрет современного молодого человека, который завтра будет пользоваться банковскими услугами, и это очень полезно и интересно", — подчеркнул руководитель дирекции коммерческого развития Почта Банка Денис Лопатин.

К участию в конкурсе приглашаются учащиеся общеобразовательных организаций, студенты профессиональных образовательных организаций, а также высших учебных заведений России в возрасте от 10 до 22 лет. Жюри будет оценивать конкурсантов в трех возрастных категориях. По результатам в каждой категории будет выбран один победитель. Каждый из трех победителей получит планшетный компьютер.

Чтобы принять участие в конкурсе, каждый желающий должен заполнить форму участника на портале вашифинансы. рф. Она находится здесь в разделе "Конкурс эссе".

Прием конкурсных работ заканчивается 22 апреля 2018 года. Итоги конкурса будут подведены 1 июня 2018 года. Лучшие работы и информация о победителях будет размещена на сайте вашифинансы.рф.

Подробная информация об условиях участия — на сайте вашифинансы.рф.

 

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