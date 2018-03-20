Направления наставничества будут интегрированы в Евразийский экономический форум молодежи

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 марта. /ТАСС/. Различные направления наставничества будут интегрированы в повестку IX Евразийского экономического форума молодежи. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС ректор Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) Яков Силин – университет традиционно является инициатором и организатором форума, а также предоставляет площадки для ЕЭФМ.

"Мы готовим 9-й Евразийский экономический форум молодежи, который пройдет 17-20 апреля в Екатеринбурге. Форум очень хорошо позволяет увидеть тех, кто перспективен, так как на ЕЭФМ заявляются амбициозные молодые люди. Если участник заявляет свою работу на конкурс, он не боится взять на себя ответственность и чего-то добился. Это – потенциальные лидеры и наставники", - сказал, отвечая на вопрос ТАСС, ректор УрГЭУ Яков Силин.

По его словам, и с научной, и практической точки зрения его коллеги по вузу смогут проанализировать участников форума – как из России, так и из-за рубежа, так как в форуме принимает участие талантливая, энергичная и мотивированная молодежь из десятков стран. "И, хотя большинство наставников будут из Свердловской области, нет никаких преград, чтобы наставник был как из России, так и, например, из Казахстана или любой другой страны. Интеграция с наставником не имеет границ и препятствий, если есть желание. А у амбициозных молодых людей такое желание есть, их надо только направить в правильное русло, в том числе на таком крупном и масштабном мероприятии, как ЕЭФМ", - сказал он.

По мнению ректора, наставниками для начинающих "форумчан" смогут стать и те, кто принимал участие в ЕЭФМ неоднократно. "Это – практически все гарантированно будущие руководители. Они точно могут быть наставниками для новых участников форума, кто заявляется с амбициозными проектами", - сказал он, добавив, что УрГЭУ, как вуз практического плана, генерирует выпускников-руководителей, которые создают бизнес, работают на промпредприятиях и в банках , растут в системе управления и органах власти. "Им сама учеба уже предоставляет возможность стать лидерами. А будешь лидером – будешь кого-то опекать, станешь наставником", - отметил он.

По словам ректора, в России существует потребность в молодых по возрасту, но достаточно опытных наставниках, существует. "Наставник – не деталь, которую выточили и отправили на конвейер, а творческий процесс, который должен с чего-то начинаться. И наставники тоже нуждаются в новых технологиях, в том числе управленческих. Наша задача - увидеть предрасположенных, способных дать им наставления, рассказать о самом современном опыте, накопленном в самых разных вузах, системах и структурах, и даже в школах", - отметил Силин. "Те, кто учится, продолжают делать это на протяжении всей жизни через систему повышения квалификации, мастер-классов, магистратур и т.д, чтобы реализоваться не "когда-то", а здесь и сейчас, пока и у человека, и у общества есть в этом потребность", - констатировал ректор УрГЭУ.

О форуме

Евразийский экономический форум молодёжи - международное молодежное движение, инициативное объединение интеллектуальной молодежи разных стран с участием ряда российских университетов. Проходит под эгидой Евразийского экономического клуба ученых, Федерального Агентства по делам молодежи РФ - Росмолодежь, Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), правительства Свердловской области. Финал молодежного саммита в Екатеринбурге проводится с 2009 года.

Организационным центром ЕЭФМ выступает Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ, Екатеринбург, Россия). В организации и проведении Форума принимают партнерское участие вузы и научные центры Евразии, крупные промышленные компании, всероссийские и международные бизнес-ассоциации, общественно-политические и этнокультурные международные молодежные организации, действующие в более чем 50 странах мира.

Об университете

УрГЭУ - базовый многопрофильный экономический вуз Уральского региона, в котором обучаются более 17 тысяч студентов. В университете работает более 500 преподавателей, среди них 55 докторов наук и более 100 кандидатов наук, преимущественно в сфере экономики и финансов. За 50 лет своей истории вуз подготовил свыше 120 тысяч специалистов для разных отраслей народного хозяйства. Функции учредителя УрГЭУ выполняет Минобрнауки РФ.