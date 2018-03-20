1 апреля закроется прием заявок на участие в премии Правительства РФ "Индустрия"

1 апреля Оргкомитет Национальной промышленной премии Правительства РФ "Индустрия" закроет прием заявок. Претендовать на звание лауреата могут российские разработчики прорывных технологий и продуктов, которые уже используются в промышленности. Больше всего шансов у компаний, чьи разработки имеют доказанный экспортный потенциал.

Как сообщают в Оргкомитете, на 20 марта около 50 предприятий выразили желание принять участие в премии "Индустрия". В конкурсе представлены следующие отрасли промышленности: производство композиционных материалов, нанотехнологии, машиностроение, автоматизация производства, робототехника, беспилотные технологии, фармацевтика, медицинская техника, энергоэффективность и энергосбережение и некоторые другие.

В этом году обновился состав Совета по присуждению премии. Среди новых членов Совета: Директор Фонда развития промышленности Роман Петруца, Генеральный директор, Председатель Правления АО "РВК" Александр Повалко, Председатель наблюдательного совета Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере Андрей Свинаренко. Также в Совет входят: Вице-президент НИУ ВШЭ Игорь Агамирзян, Президент Fraunhofer Society Раймунд Нойгебауер, Вице-президент Сколковского института науки и технологий по стратегии и связям с индустрией (СколТех) Алексей Понамарев, Председатель правления ООО "УК "РОСНАНО" Анатолий Чубайс. Возглавляет Совет Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

В 2018 году премия "Индустрия" будет вручаться уже в пятый раз. Согласно Положению о премии, к конкурсу допускаются только компании – резиденты РФ. Конкурс проходит в несколько этапов. До 1 апреля 2018 г. Оргкомитет принимает заявки. С 10 апреля начинается оценка заявок: порядка 120 экспертов изучают представленные материалы и выставляют баллы по своим отраслям. До 20 июня информация о пятерке номинантов будет опубликована на сайте премии "Индустрия". В начале июля тайным голосованием жюри из пятерки лидеров выберут лауреата.

При оценке заявок Совет по присуждению премии руководствуется следующими критериями:

– технологическая новизна – оценка эффективности технологии, преимущества по сравнению с существующими на рынке решениями;

– экономический эффект – анализ спроса на технологию, прогноз коммерциализации, динамика объема рынков, экономическая выгода для конечного потребителя;

– межотраслевой характер проекта – оценка системного эффекта на развитие отраслей промышленности. Насколько представленная технология может быть использована в других секторах/отраслях, повышая производительность, конкурентоспособность и темпы роста;

– ориентация на глобальный рынок – оценка объема экспортных показателей в общем объеме производства компании. Показатели успешности деятельности компании за рубежом.

Заполнить заявку на участие в конкурсе и получить более полную информацию можно на сайте премии: http://www.industriaprize.ru/

Для справки Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится ежегодно в Екатеринбурге с 2010 года. В 2012 году Правительство России присвоило главной промышленной, торговой и экспортной площадке в России федеральный статус. В ИННОПРОМ принимают участие более 600 компаний из 105 стран мира. За 4 дня работы ИННОПРОМ-2017 выставку посетило свыше 50 000 посетителей, более 60% из них – профессиональная аудитория. В выставке участвуют все мировые лидеры промышленной отрасли. Свои национальные экспозиции представляют Италия, Германия, Индия, Япония, др. страны. В 2017 году в рамках ИННОПРОМ впервые была запущена Национальная байерская программа развития промышленного экспорта IndEx. В рамках программы в Екатеринбург приехали 200 делегатов – профессиональные закупщики промышленной продукции. Организатором ИННОПРОМ выступает Министерство промышленности и торговли РФ. Оператор – компания "Бизнес Ивент" (http://business-event.com/ru/), входящая в Группу компаний "Формика" (http://formika.ru/). Уважаемые коллеги! Если у вас остались вопросы или вам необходима дополнительная информация, то вы можете обратиться в Пресс-центр ИННОПРОМ: pressa@innoprom.com, +7 495-981-50-00, +7 963-970-89-29.