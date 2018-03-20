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Эксперт: Югре в значительной степени удалось купировать проблему протестных настроений

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20 марта, 16:09 UTC+3

Политолог Аббас Галлямов сравнил результаты нынешних президентских выборов с думской кампанией 2016 года в Ханты-Мансийском автономном округе

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 марта. /ТАСС/. Политолог Аббас Галлямов сравнил результаты нынешних президентских выборов в Ханты-Мансийском автономном округе с думской кампанией 2016 года.

"Сравнивая результаты нынешних выборов в Югре с итогами предыдущей думской кампании, можно смело утверждать, что внутриполитическому блоку местной администрации в значительной степени удалось купировать проблему протестных настроений. Судить об этом можно, во-первых, глядя на явку и высокий процент Путина, а во-вторых, исходя из того факта, что Жириновский получил в Югре один из самых низких результатов в УрФО", - цитируют эксперта в департаменте общественных и внешних связей региона.

В регионе самая высокая явка с учетом досрочного голосования наблюдалась в Нефтеюганском, Белоярском, Нижневартовском и Ханты-Мансйском районах. По словам председателя окружного избиркома Дениса Корнеева, "явка била все рекорды, приходилось даже задействовать дополнительные резервы в участковых комиссиях для того, чтобы ускорить выдачу бюллетеней и избежать очередей в помещениях для голосования".

Как сообщила ранее ТАСС председатель Общественной палаты региона Ирина Максимова, общественными наблюдателями на выборах стали 3,04 тыс. общественных наблюдателей – представителей Общественной палаты Югры и Общественной палаты РФ. 18 марта в регионе открылось 710 избирательных участков.

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