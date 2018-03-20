Политтехнолог Евгений Сучков оценил результаты выборов и явку в Югре

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 марта. /ТАСС/. Директор АНО "Институт избирательных технологий" Евгений Сучков оценил результаты выборов и явку избирателей в Югре.

"Есть несколько важных аспектов. Это серьезная работа центральной избирательной комиссии России, средств массовой информации и серьезная работа правительства Югры по информированию и приглашению граждан на выборы. Когда есть работа, есть и результат. Кроме того, сыграла свою роль и внешнеполитическая ситуация вокруг России. Самое главное, что население понимает, что на кону стоит дальнейшее развитие страны. Результаты выборов и явка - это запрос населения на дальнейшее стратегическое развитие", - приводят слова политтехнолога в департаменте общественных и внешних связей Югры.

"Решение проблем населения, таких как борьба с коррупцией, повышение уровня жизни, медицинское обслуживание, ЖКХ подвигло многих прийти на избирательные участки. Те субъекты страны, в которых население положительно оценивает деятельность правительства региона, где есть доверие к региональной власти, показывают и высокие результаты по явке. В этом смысле работу по проведению выборов и повседневную работу правительства Югры можно оценить довольно высоко. Выборы это подтвердили", - цитируют в департаменте слова Сучкова.

В департаменте отмечают, что электоральная активность на выборах в Югре была рекордной и составила 69,74%. За Владимира Путина проголосовало 76,23% югорчан.

Политтехнолог Евгений Сучков - директор АНО "Институт избирательных технологий". Автор ряда книг по избирательным технологиям. Входит в топ-20 лучших политтехнологов страны по версии издания "Общая газета.Ру".