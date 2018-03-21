МРСК Урала увеличила прибыль по МСФО более чем в 3 раза до 4,155 млрд руб.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 марта /ТАСС/. ОАО "МРСК Урала" увеличила прибыль по МСФО по итогам за 2017 год более чем в 3 раза до 4,155 млрд руб. Об этом сообщают в департаменте по связям с общественностью компании.

Прибыль до налогообложения составила почти 5,288 млрд руб (рост по сравнению с 2016 годом составил более 2,2 раз), общий совокупный доход за год - 4,675 млрд руб (рост в 2,3 раза). Результат операционной деятельности составил 6,090 млрд руб (рост в 1,9 раз).

Выручка компании от реализации услуг за 2017 год составила 81,162 млрд руб. (+8,6%), расходы по итогам года превысили 76,787 млрд руб. (+5,8%).

ОАО "МРСК Урала" - единая операционная компания Уральского региона, осуществляющая распределение электроэнергии на территории Свердловской, Челябинской областей и Пермского края. Общая площадь территории деятельности – 442,9 тыс. кв. км с населением более 10 млн человек. В зоне ответственности ОАО "МРСК Урала" находится более 130 тыс. км кабельных и воздушных линий электропередач, более 30 тыс. подстанций с общей установленной мощностью более 29 тыс. МВА. Общая численность персонала в сетевом хозяйстве – порядка 15 тыс. человек.