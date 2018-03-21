Первый московский штаб Зимней универсиады-2019 открылся в Университете дружбы народов

Красноярск, 21 марта 2018 г. В Москве открылся первый студенческий Штаб Зимней универсиады-2019 – на территории Российского университета дружбы народов (ул. Миклухо-Маклая, 6). Соглашение о сотрудничестве подписали проректор по работе со студентами РУДН Александр Гладуш и заместитель руководителя АНО "Дирекция Красноярск 2019" Константин Гуреев.

Штаб Зимней универсиады-2019 в Российском университете дружбы народов стал двадцать восьмым по счету на территории страны. При этом РУДН отводится заметная роль в привлечении добровольных помощников Студенческих игр из разных городов и стран мира, отметил Константин Гуреев: "Красноярский край связывает с РУДН давняя дружба. Теперь университет сможет принять участие и в крупнейшем международном студенческом событии 2019 года – Зимней универсиаде-2019. Приглашаем вас в настоящую зиму. Именно волонтеры – тот авангард, который будет задавать настроение на Студенческих играх. Если вы приедете в Красноярск, то почувствуете тепло сердец и дружелюбие, характерные для сибиряков, станете частью масштабного праздника спорта и гостеприимства".

Как сообщил Александр Гладуш, учащиеся РУДН уже подготовили заявки на вступление в ряды волонтеров Зимней универсиады-2019: "Мы все очень хотим, чтобы Студенческие игры прошли красиво, интересно. Всеми силами будем помогать. Я бывал в Красноярском крае – красота необыкновенная, таежные массивы. Неслучайно ваш город получил право проведения международных соревнований".

На мероприятии побывал также Посол Зимней универсиады-2019, актер и телеведущий Сергей Нетиевский. Он призвал студентов РУДН непременно побывать на соревнованиях в Красноярске в качестве волонтеров и зрителей. Затем участники встречи поделились информацией о ходе подготовки к соревнованиям, ответили на вопросы студентов о том, какие требования предъявляются к волонтерам Зимней универсиады-2019, какую они пройдут подготовку и в каких сферах деятельности будут задействованы. По словам Константина Гуреева, перед студенческими Штабами поставлена задача – привлечь к участию не менее 100 волонтеров из других стран.

Отметим, всего на данный момент в России открыто 28 Штабов Зимней универсиады-2019, включая площадку на территории РУДН. Штабы Студенческих игр действуют в Санкт-Петербурге, Архангельске, Владивостоке, Якутске, Екатеринбурге и других крупных городах страны. В каждом из них можно получить подробную информацию о ходе подготовки к Студенческим играм в Красноярске и об условиях вступления в ряды волонтеров. Задачи Штабов – популяризация студенческого спорта и Зимней универсиады-2019, а также развитие добровольчества в регионах. На данный момент в АНО "Дирекция Красноярск 2019" поступило более 20 тысяч заявок на вступление в ряды волонтеров из 50 стран мира.

Полный список штабов Зимней универсиады-2019 опубликован на официальном сайте Студенческих игр. Найти подробную информацию о наборе в волонтерское движение и подать заявку на вступление в ряды добровольных помощников Зимней универсиады-2019 можно на сайте volunteers.krsk2019.ru. Прием заявок завершится в августе 2018 года.

Для справки XXIX Всемирная зимняя универсиада 2019 года пройдёт в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года. Ожидается, что в соревнованиях примут участие более трёх тысяч участников из 50 стран. Всего в рамках Студенческих игр спортсмены разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта. В работе на соревнованиях планируется задействовать 5 000 волонтеров Зимней универсиады-2019, в том числе 3 900 жителей Красноярского края и 1100 волонтеров из других регионов России и зарубежья. Дополнительная информация для СМИ: Татьяна Богданова, главный специалист пресс-службы АНО "Дирекция Красноярск 2019", тел.: 8-923-351-2019.