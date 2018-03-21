В России пройдет Международный стратегический форум IPQuorum 2018

Москва, 21 марта. 11–12 апреля 2018 года в Калининграде состоится Международный стратегический форум по интеллектуальной собственности – IPQuorum 2018: "Интеллектуальная собственность – новый герой глобального рынка и цифровой экономики. Стратегия, тренды, индустрии", который проводится под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО.

Организаторами форума выступают российская Ассоциация IPChain (Национальный координационный центр обработки транзакций с правами и объектами интеллектуальной собственности) и Евразийская конфедерация обществ правообладателей (ЕАКОП) – международная неправительственная организация, объединяющая ведущие национальные общества, управляющие различными категориями интеллектуальных прав в странах – членах ЕАЭС, СНГ, странах БРИКС.

Соорганизаторами форума выступают Министерство образования и науки РФ, Министерство культуры РФ, Правительство Калининградской области, Некоммерческая организация "Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий" (Фонд "Сколково"), Федеральная служба интеллектуальной собственности (Роспатент) и автономная некоммерческая организация (АНО) "Цифровая экономика". Мероприятие проводится при поддержке Торгово-промышленной палаты РФ, Ассамблеи народов Евразии, Союза журналистов России и Международной конфедерации журналистских союзов.

Форум призван стать авторитетной площадкой для разработки консолидированных предложений и рекомендаций по стратегическому развитию сферы интеллектуальной собственности в качестве одного из ключевых институтов цифровой экономики.

"Мы рады принимать у себя международный форум IPQuorum 2018, – заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов. – Преференции нашей Особой экономической зоны и созданная в регионе система поддержки науки и бизнеса позволяют использовать новые идеи и изобретения максимально эффективно. Калининградские вузы и разнообразные образовательные проекты дают возможность нашей молодежи реализовать себя в полной мере в наукоемких областях. Уверен, что Калининградская область сможет стать новым центром развития рынка интеллектуальной собственности, своего рода форпостом российской инновационной экономики в Европе".

IPQuorum – первая коммуникационная платформа, которая свяжет участников рынков и представителей индустрий, отраслевых новаторов, национальных и международных регуляторов, крупнейших российских и международных венчурных инвесторов.

"Перед нами стоит общая цель – создание и развитие полноценного рынка интеллектуальных прав в России, обладающего стоимостью, интегрированного в глобальный рынок прав и включающего национальные компании в мировую рыночную цепочку инновационного производства, – подчеркнул председатель правления Фонда "Сколково"Игорь Дроздов. – Очень важно, чтобы на форуме IPQuorum состоялась полноценная дискуссия, которая позволит наметить конкретные шаги, направленные на достижение поставленной цели. Участие зарубежных экспертов и компаний позволит нам наладить постоянный обмен опытом, изучить лучшие практики и рассказать о наших достижениях мировому сообществу".

Около 500 участников из более чем 30 стран мира обсудят на IPQuorum стратегии формирования глобального рынка интеллектуальной собственности.

"Сегодня мы видим очевидную тенденцию – наша страна переходит на новый технологический уклад. Роспатент не только поддерживает этот тренд, но и активно занимается внедрением передовых цифровых технологий в работу с интеллектуальной собственностью. Уже скоро наши эксперты будут работать с патентной информацией с помощью искусственного интеллекта, технологий распределенных реестров. Перспективы использования блокчейна в деятельности патентных ведомств мы обсудим на нашей конференции "Цифровая трансформация: интеллектуальная собственность и блокчейн-технологии" 16–17 апреля при содействии Всемирной организации интеллектуальной собственности и БРИКС, – отметил руководитель Роспатента Григорий Ивлиев. – При этом IPQuorum 2018 будет посвящен стратегическим аспектам развития отрасли и ее влиянию на различные рынки и индустрии, а также новым инструментам управления правами на интеллектуальную собственность. Сейчас они необходимы для развития творческого, научного, технологического потенциала России. Уверен, что участники форума в Калининграде окажут содействие в формировании новых подходов в защите интеллектуальной собственности. Это может стать также дополнительным стимулом развития наукоемких отраслей, расширения сферы применения огромного накопленного потенциала, включая ОПК".

В деловой программе запланировано 12 тематических сессий и 7 хабов сети обсуждений. На форуме будут оглашены межгосударственные меморандумы о тиражировании передовых практик в сфере интеллектуальной собственности и подписаны соглашения о стратегическом партнерстве между ведущими игроками рынка.

"Разработка новой модели регулирования прав на интеллектуальную собственность является одной из задач направления "Нормативное регулирование" программы "Цифровая экономика РФ", поскольку играет важную роль в развитии отечественных технологий и их коммерциализации, в том числе на мировом рынке. IPQuorum дал возможность всесторонне в кругу ведущих экспертов обсудить назревшие проблемы в сфере интеллектуальной собственности и обозначить пути их решения. Мнение участников форума будет, безусловно, полезно при разработке нормативных актов в рамках Программы", – прокомментировал директор направления "Нормативное регулирование" АНО "Цифровая экономика"Дмитрий Тер-Степанов.

"Сфера интеллектуальной собственности в России и мире приобретает кардинально новое значение, становясь одним из драйверов развития цифровой экономики, – отметил президент Ассоциации IPChain Андрей Кричевский. – Потенциал сферы интеллектуальной собственности огромен. Смена очередного этапа общественного развития, которая совершается на наших глазах, – переход к "обществу знаний" и формирование цифровой платформенной экономики – ознаменована выходом на историческую арену нового базового экономического ресурса – творческого продукта, основанного на человеческом капитале. С учетом этого вектора развития интеллектуальная собственность приобретает ключевое значение как система трансфера нового базового экономического ресурса в реальный экономический оборот".

На площадке IPQuorum планируется проведение выставки "Интеллектуальная собственность – от частных привилегий до глобальной системы. Эпохи, люди, артефакты", где будут представлены передовые технологические решения сферы ИС: интерактивные экспозиции и презентации инновационных проектов.

Для создателей продукции интеллектуальной собственности, представителей бизнеса и профильных инвесторов на IPQuorum 2018 предусмотрена специальная презентационная среда Startup hub – конфигуратор передовых технологий, решений и идей, способствующий созданию сложных многосоставных проектов в различных секторах экономики.

Для участников и гостей форума, а также жителей Калининграда и области предусмотрена обширная культурная программа, в рамках которой пройдет цикл открытых лекций "Интеллектуальная собственность" и показ документальных фильмов об открытиях в сфере культуры, науки и технологий.

Дополнительная информация на сайте форума http://ipquorum.ru.

Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности – IPQuorum 2018:

E-mail: media@ipquorum.ru | Tел: +7 926 099 33 01

Для справки Об Ассоциации IPChain ("Национальный координационный центр обработки транзакций с правами и объектами интеллектуальной собственности") Ассоциация IPChain создана в сентябре 2017 года. Учредителями Ассоциации выступили Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий (Фонд "Сколково"), Всероссийская организация интеллектуальной собственности (ВОИС), НИУ "Высшая школа экономики", Российский союз правообладателей (РСП), Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, Российское авторское общество (РАО), Партнерство по защите и управлению правами в сфере искусства (УПРАВИС), банк "Новый век". Главная задача Ассоциации – реализация проекта IPChain, нацеленного на формирование национальной сети транзакций прав и объектов интеллектуальной собственности. В развитии сетевой "инфраструктуры доверия" принимают активное участие ведущие представители сферы интеллектуальной собственности. Партнерами Ассоциации и непосредственными участниками проекта IPChain выступают Министерство культуры РФ, Министерство образования и науки РФ, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) и Федеральный институт промышленной собственности. Национальный проект IPChain является унифицированным решением для сферы интеллектуальной собственности. Он открывает возможности для сотрудничества с широчайшим спектром представителей из различных отраслей экономики. Проект IPChain уже объединяет свыше двух десятков крупнейших российских организаций, аккумулирующих и производящих объекты интеллектуальной собственности, среди которых Роспатент, "Литрес", Российское профессорское собрание, Национальный реестр интеллектуальной собственности, сервис регистрации и монетизации интеллектуальной собственности BankPrav.ru и другие. Планируется подключение к проекту Кыргызпатента и Евразийской патентной организации, создание узлов сети и цифрового репозитория на базе Госфильмофонда России, сотрудничество с киностудией "Союзмультфильм" и Национальной электронной библиотекой. Ведется активная работа по интеграции в проект IPChain евразийских обществ правообладателей при поддержке ЕАКОП. В перспективе намечено тиражирование передовых практик в регионах активного экономического сотрудничества Российской Федерации (ЕАЭС, БРИКС и др.). www.ipchain.ru Евразийская конфедерация обществ правообладателей (ЕАКОП) Международная неправительственная организация в области коллективного управления правами "Евразийская конфедерация обществ правообладателей" (ЕАКОП) создана для формирования и развития института коллективного управления на территории стран – членов Евразийского экономического союза, Содружества Независимых Государств, стран БРИКС и иных государств. Членами ЕАКОП являются организации, занимающиеся управлением различными категориями авторских и/или смежных прав на этой территории. Деятельность ЕАКОП осуществляется в соответствии с лучшими традициями и практиками в сфере коллективного управления. При этом члены Конфедерации стремятся учитывать в своей работе современные реалии, связанные с развитием цифровых технологий и появлением новых способов передачи информации. Штаб-квартира Конфедерации располагается в Москве (Российская Федерация). http://eacop.org/ АНО "Цифровая экономика" создана в целях предоставления услуг в сфере развития цифровой экономики в Российской Федерации, в том числе путем поддержки общественно значимых проектов и инициатив в указанной сфере, а также координации взаимодействия между бизнес-сообществом в сфере цифровой экономики, научно-образовательными организациями, иными сообществами и органами государственной власти. https://data-economy.ru/