На форуме "Сообщество" обсудят, как раскрыть туристический потенциал города

Москва, 21 марта 2018 г. "Туристический кластер как драйвер развития Юга России" — так будет называться одна из главных секций на форуме "Сообщество" в Астрахани, который пройдет 28–29 марта.



Как использовать туристическую привлекательность Астраханской области для повышения конкурентоспособности региона? Как сделать туристический кластер Астраханской области ключевой "точкой сборки" Каспийского макрорегиона? Эти и другие вопросы обсудят участники форума — представители общества, бизнеса и власти.



"У Астрахани огромный и еще не раскрытый туристический потенциал. Развитие этих территорий через туризм, через въездной поток из России и других стран — это очень перспективное направление социально-экономического развития региона в целом", — говорит модератор секции Андрей Максимов, председатель Комиссии Общественной палаты РФ по территориальному развитию и местному самоуправлению.



Астраханская область находится на перекрестке дорог и туристических потоков: именно здесь стыкуется Волжский водный путь и Каспий как связующий узел между Россией и странами Закавказья и Центральной Азии. Здесь сочетаются возможности оздоровительного, водного и культурного туризма.



"На данный момент в Астрахани развиваются только два аспекта туризма: это рыбалка и это медицинский туризм (медицинский профиль в этом регионе действительно сильно развит). Но Астрахань — это не только рыба и медицина, это еще и астраханская деревянная архитектура, например. Мы в ходе проекта #ЧТОНЕТАК выявили там чуть ли не самую узкую улочку в России, а астраханские балкончики не хуже парижских. Но об этом и многом другом в России никто не знает", — считает Максимов.



По его словам, перекресток путей, который возникает в Астрахани, пока недостаточно связан с соседними странами.



"Хотя там уже есть иранский турпоток, азербайджанский, казахстанский. Но масштаб этого пока не такой, как хотелось бы. Поэтому мы решили комплексно обсудить, как можно реализовать каспийский туристический кластер, как его связать с русским водным путем и как в самой Астрахани увязать все эти различные аспекты туристической привлекательности (туризм медицинский, рекреационный, познавательный, культурный, степной). В этом и состоит наша основная задача", — пояснил член ОП РФ.



Напомним, что форум "Сообщество" — это площадка для встречи и конструктивного диалога гражданских активистов, представителей НКО и просто неравнодушных людей, готовых заниматься социально направленной работой. Это место для знакомства, обмена опытом, взаимодействия представителей некоммерческого сектора друг с другом, с государственными и коммерческими структурами для создания здоровой конкуренции среди некоммерческих организаций, презентации лучших кейсов, развития системы поддержки гражданских инициатив от Общественной палаты РФ.

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Пресс-служба Общественной палаты РФ