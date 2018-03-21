Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.03:
$ 57.5
€ 70.57
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

На форуме "Сообщество" обсудят, как раскрыть туристический потенциал города

Новости партнеров
21 марта, 16:24 UTC+3

Мероприятие пройдет 28-29 марта в Астрахани

Поделиться
Материал из 1 страницы

Москва, 21 марта 2018 г. "Туристический кластер как драйвер развития Юга России" — так будет называться одна из главных секций на форуме "Сообщество" в Астрахани, который пройдет 28–29 марта.

Как использовать туристическую привлекательность Астраханской области для повышения конкурентоспособности региона? Как сделать туристический кластер Астраханской области ключевой "точкой сборки" Каспийского макрорегиона? Эти и другие вопросы обсудят участники форума — представители общества, бизнеса и власти.

"У Астрахани огромный и еще не раскрытый туристический потенциал. Развитие этих территорий через туризм, через въездной поток из России и других стран — это очень перспективное направление социально-экономического развития региона в целом", — говорит модератор секции Андрей Максимов, председатель Комиссии Общественной палаты РФ по территориальному развитию и местному самоуправлению.

Астраханская область находится на перекрестке дорог и туристических потоков: именно здесь стыкуется Волжский водный путь и Каспий как связующий узел между Россией и странами Закавказья и Центральной Азии. Здесь сочетаются возможности оздоровительного, водного и культурного туризма.

"На данный момент в Астрахани развиваются только два аспекта туризма: это рыбалка и это медицинский туризм (медицинский профиль в этом регионе действительно сильно развит). Но Астрахань — это не только рыба и медицина, это еще и астраханская деревянная архитектура, например. Мы в ходе проекта #ЧТОНЕТАК выявили там чуть ли не самую узкую улочку в России, а астраханские балкончики не хуже парижских. Но об этом и многом другом в России никто не знает", — считает Максимов.

По его словам, перекресток путей, который возникает в Астрахани, пока недостаточно связан с соседними странами.

"Хотя там уже есть иранский турпоток, азербайджанский, казахстанский. Но масштаб этого пока не такой, как хотелось бы. Поэтому мы решили комплексно обсудить, как можно реализовать каспийский туристический кластер, как его связать с русским водным путем и как в самой Астрахани увязать все эти различные аспекты туристической привлекательности (туризм медицинский, рекреационный, познавательный, культурный, степной). В этом и состоит наша основная задача", — пояснил член ОП РФ.

Напомним, что форум "Сообщество" — это площадка для встречи и конструктивного диалога гражданских активистов, представителей НКО и просто неравнодушных людей, готовых заниматься социально направленной работой. Это место для знакомства, обмена опытом, взаимодействия представителей некоммерческого сектора друг с другом, с государственными и коммерческими структурами для создания здоровой конкуренции среди некоммерческих организаций, презентации лучших кейсов, развития системы поддержки гражданских инициатив от Общественной палаты РФ.

Официальный сайт форума "Сообщество"

Регистрация и аккредитация СМИ

Форум "Сообщество" в социальных сетях:

https://www.facebook.com/forumoprf
https://vk.com/forum.oprf

Пресс-служба Общественной палаты РФ

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Итоги выборов президента США — 2016
Фантастические твари и где они обитают
Автомобили Tesla
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кабмин Украины разорвал программу экономического сотрудничества с Россией
2
Кого и зачем могут забрать на военные сборы
3
Евгений Савченко: запоминается последнее
4
РСТ: визовые центры Польши возобновят работу с апреля
5
Семеро детей пострадали при стрельбе из пневматического пистолета в курганской школе
6
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
7
США намерены привлечь к ответственности Россию в связи с делом Скрипаля
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов