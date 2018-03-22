Кондратьев: Кубань и Крым не будут конкурировать за туристов после открытия моста

Краснодарский край получит множество возможностей благодаря открытию Крымского моста. За счет ведущих к нему автотрасс улучшится доступность портов Черного и Азовского морей, а серьезный рост транспортного потока даст новый импульс малому и среднему бизнесу.

Кроме того, представители туристической отрасли Крыма и Кубани уже договариваются о совместных проектах и обмене опытом, что в будущем позволит создать в регионах единое туристическое пространство, сообщил в интервью ТАСС губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

—​ Вениамин Иванович, какие новые проекты Кубань запустила или планирует запускать в курортной отрасли?

— Ни для кого не секрет, что Краснодарский край имеет репутацию главного курортного региона России. Вместе с тем, мы постоянно работаем над укреплением кубанской индустрии гостеприимства. В крае активно реализуется проект Ростуризма по созданию "Гастрономической карты России".

Наш край стал пилотным регионом, на территории которого эта идея была реализована. В ноябре прошлого года на Международном форуме SIFT в Сочи мы презентовали печатный путеводитель "Гастрономической карты Краснодарского края", в который вошли 24 объекта.

С помощью такой интерактивной карты все желающие смогут больше узнать об объектах аграрного туризма в крае. Здесь представлены, как экофермы, пасеки, сыроварни, винодельни, так и места, где можно попробовать блюда региональной кухни и продегустировать фермерские продукты. Туристу достаточно взглянуть на иллюстрацию, чтобы понять, подходит ему такая программа или нет.

Еще одно стратегическое направление развития отрасли — создание туристских кластеров.

Сегодня, например, ведется строительство туристско-рекреационного кластера "Абрау-Утриш" на территории Анапы и Новороссийска. Здесь планируется создать более 80 современных средств размещения, предприятий общественного питания, торговли и развлечений, спортивно-оздоровительных объектов. Но главное — качественно улучшить пляжи "Суджукская коса", "Алексино", "Абрау-Дюрсо".

Наша цель не просто организовать качественный и доступный отдых, оздоровить жителей и гостей края, но и обеспечить круглогодичную загрузку предприятий туриндустрии.

Для этого, к примеру, мы создали программу "Южная здравница", в которой принимают участие более 50 предприятий санаторно-курортного комплекса региона. Они предоставляют скидки до 50% на недельные оздоровительные туры и программы лечения, рассчитанные на 14 или 21 день.

Подчеркну, что практика Краснодарского края по созданию оздоровительных туров оказалась настолько успешной, что Ростуризм рекомендовал распространять этот опыт в других регионах России.

— Краснодарский край стал одним из пилотных регионов России, на территории которого в этом году стартовал эксперимент по введению курортного сбора. Краевой парламент установил его ставку в размере 10 рублей с человека. Но недавно Вы инициировали обнулить ставку на время подготовки и проведения к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018. С чем связано такое решение?

— Действительно, в нашей стране пятилетний эксперимент с курортным сбором стартует с 1 мая.

Однако с 14 июня по 15 июля Кубань будет принимать матчи Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Мы ждем у нас в крае множество делегаций, в том числе иностранных. Так, Анапа примет команду из Дании, Геленджик — команды Исландии и Швеции. Краснодар станет базой для размещения команды Испании, Сочи - команд Бразилии и Польши. А если отталкиваться от федерального закона, то от уплаты курортного сбора освобождаются только спортсмены, тренеры и спортивные судьи, а также специалисты, которые приедут для участия в мундиале.

Но в состав делегаций войдут также болельщики, представители СМИ, персонал, у которых такого права нет. Все они обязаны заплатить сбор.

Поэтому мы обратились в ЗСК (Законодательное собрание Краснодарского края — прим. ТАСС) с предложением обнулить ставку курортного сбора на время подготовки и проведения главного футбольного события мира. Надеемся, что краевой парламент поддержит инициативу, и курортный сбор будет введен после проведения чемпионата, то есть с 16 июля этого года.

—​ В связи с проведением ЧМ-2018 ожидается увеличение турпотока на курорты Краснодарского края. Как регион будет обеспечивать досуг гостей, которые приедут к нам на матчи чемпионата?

— Для болельщиков, гостей и самих жителей запланирована насыщенная развлекательная и досуговая программа. Только в Сочи для посещения открыто более 70 объектов турпоказа, подготовлено около 40 экскурсионных и туристских маршрутов. Аналогичные предложения сегодня разрабатывают Анапа, Геленджик и Краснодар, которые станут базами для размещения команд.

Также мы намерены поддержать гастрономический фестиваль Welcome FOODball Cup. Он будет проводиться на территории 11 городов — организаторов Чемпионата мира по футболу, и в Сочи в том числе. В рамках фестиваля состоится презентация "Футбольного меню". Его разработают представители Ассоциации рестораторов и отельеров Сочи совместно с командой федерального проекта "Гастрономическая карта России", о котором я уже упоминал ранее. Так, в специально созданные ланч-боксы черноморской кухни войдут сеты блюд региональной кухни. Таким образом, через уникальные блюда и продукты Кубани мы хотим познакомить туристов с потенциалом региона.

—​ Недавно сообщалось, что Крымский мост откроют для движения до летнего сезона. Как, на ваш взгляд, повлияет открытие автомобильного сообщения с полуостровом на развитие туризма в Краснодарском крае?

— Крымский мост откроет для нас новые перспективы развития придорожного сервиса, даст импульс в развитии экономических и культурных связей между нашими субъектами.

Уже сегодня Кубань и Крым заключили ряд стратегических соглашений для реализации совместных программ развития Черноморского кластера и продвижения санаторно-курортного и туристского потенциала. Также мы намерены организовывать форумы, выставки и другие мероприятия, где бизнес региона и республики сможет обменяться контактами, найти новых деловых партнеров, наладить взаимодействие.

Также отмечу, что в планах совместно с крымскими коллегами создать единую сеть маршрутов и экскурсий, а также условия для взаимодействия туристической сферы территорий.

Многие спрашивают, не отразится ли открытие моста на перераспределении туристов. Здесь стоит отметить, что мы на системной основе создаем условия для привлечения отдыхающих на нашу территорию и продолжаем эту работу. Речь идет о повышении качества сервиса, уровня квалификации специалистов, расширении предложений по предоставляемым услугам.

Подчеркну, что с Крымом нас ничего не разъединяет, скорее наоборот — объединяет. У нас одно море и одно побережье, и главная задача — сделать курорты круглогодичными, развивать инфраструктуру и дороги. Нам необходимо объединиться в этих вопросах и решать их сообща.

Однако нужно понимать, что открытие моста увеличит количество транспорта, который поедет на полуостров через наш регион. По прогнозам специалистов, поток между Кубанью и Крымом может вырасти сразу на 35-40%. Уже сейчас мы стараемся сделать все, чтобы оптимизировать и перераспределить поток туристов и автотранспорта. Здесь нам необходимо предоставить жителям края и нашим гостям возможность комфортно добираться до курортов.

Напомню, мы неоднократно выступали с инициативой включить трассу, ведущую к Крымскому мосту, в перечень автомобильных дорог общего пользования федерального значения. Это решение имеет для края большое значение, оно будет способствовать развитию не только межрегиональной, но и внутренней транспортной сети региона. Улучшит проходимость большегрузов к портам Черного и Азовского морей. Кроме того, за счет развития придорожного сервиса, откроются новые перспективы роста малого и среднего бизнеса края.

— Каковы итоги зимнего сезона на курортах Кубани?

— На сегодняшний день Краснодарский край может предложить круглогодичный отдых: летом — море, зимой — горнолыжные курорты, которые сегодня пользуются большим спросом.

Этой зимой турпоток в регионе увеличился на 20%. С декабря по февраль наши курорты приняли более 1,5 млн отдыхающих. В прошлом году эта цифра составила 1,2 млн. Многие говорили, о том, что Сочи не станет круглогодичным курортом, что люди быстро пресытятся и перестанут ездить на наши курорты. Но это не так. Сегодня мы видим, что люди из года в год к нам возвращаются.

Конечно, наибольшей популярностью пользовались горноклиматические курорты Сочи, где есть возможность покататься на лыжах, сноубордах, санках, пройтись по зимним экотропам. Этой зимой они приняли более 740 тысяч человек. Красная поляна для многих стала любимым местом отдыха. И, вопреки всем прогнозам, наши сочинские курорты не стали элитными. Позволить себе покататься на лыжах может абсолютно каждый.

Однако горнолыжный сезон в крае не ограничивается тремя месяцами зимы. До конца апреля у гостей и жителей Кубани есть возможность прокатиться на лыжах на современных курортах европейского уровня. Кроме того, отдыхающие могут посетить многочисленные объекты турпоказа, принять участие в экскурсионных и туристских маршрутах.

В целом весной открыто для посещения более 460 объектов туристского показа, 100 объектов агротуризма и доступно свыше 170 маршрутов. И стоит подчеркнуть, что мы уже начали готовиться к летнему сезону. Сегодня уже идет работа по оформлению пляжей Черноморского побережья в едином стиле с использованием брендов местных курортов.

На особом контроле стоит обеспечение безопасности отдыха в Краснодарском крае. Комфорт и спокойствие наших жителей и гостей — всегда у нас стоит на первом месте.

—​ Летом курорты Кубани радуют гостей и жителей края насыщенной развлекательной программой. Чем особенным будете удивлять туристов в самое жаркое время года?

— Событийный туризм — одно из приоритетных направлений развития санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края. Развитая инфраструктура, современные площадки позволяют нам провести в регионе мероприятия самого высокого уровня.

Только вдумайтесь, ежегодно в крае проходит свыше 400 мероприятий международного, федерального и краевого уровней. Большая их часть — именно в летний, туристический сезон.

Одним из знаковых событий в этом году станет туристический фестиваль "Античное наследие России". Он запланирован как раз в преддверии чемпионата по футболу и станет еще одним мероприятием, интересным для болельщиков и гостей. Мы проводим его в рамках перекрестного года туризма Россия-Греция.

Отмечу, что помимо античной истории и богатых православных традиций, у Краснодарского края с Греческой Республикой прочные побратимские связи.

Фестиваль пройдет с 1 по 12 июня не только на территориях, исторически связанных с античной историей — Анапе, Геленджике, Новороссийске и Темрюкском районе, но и в Краснодаре. В рамках мероприятия будут работать такие тематические площадки, как "Искусство и ремесла", "Кухня и виноделие", "Мореплавание и военное дело", "Физическая культура и спорт".

Таким образом, гостям предложат не только театральные постановки произведений античных авторов, но и массовые соревнования по древнему пятиборью, кулинарные мастер-классы с участием греческих и российских шеф-поваров, будет организована дегустация блюд греческой, средиземноморской, русской и кубанской кухни.