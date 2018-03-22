Виктор Кривошеин: проект "Академический" будет лучшим районом Екатеринбурга

В интервью ТАСС Виктор Кривошеин рассказал о своей траектории в новом качестве, о перспективах развития района, а также чем "бомбическим" здесь удивят жителей и конкурентов.

- ТАСС: В Екатеринбурге вы не так давно. Как вам город?

В отличие от многих миллионников, он характеризуется особой компактностью. Может, это и хорошо, потому что здания и кварталы не расползаются по площади.

- Наверно, это особенно относится к Перми, где вы много лет работали…

И к Перми, и к Омску, и к Волгограду, и ко многим другим городам. Наличие земли там подразумевает возможность строиться вширь, что позволяет не строиться вверх и, соответственно, не использовать интересные технологии и архитектурные решения. В Екатеринбурге заметно больше разнообразных разноуровневых высотных зданий и небоскребов не только с интересной архитектурой, но и с разнообразными передовыми техническими решениями. Для себя я выделяю Екатеринбург из ряда подобных городов – кроме Москвы и Санкт-Петербурга.

Нельзя забывать, что строительство такого района, как Академический, это тоже особенность Екатеринбурга. В России это самый крупный реализуемый проект комплексного освоения территории, да и в Европе подобных масштабных проектов считанные единицы.

- Вы работали в разных регионах и просуммировали самый разнообразный территориальный опыт. Что оттуда можно применить в Екатеринбурге?

ГК "КОРТРОС" организовывала запуск проекта комплексного освоения территории в Ростове-на-Дону на месте бывшего аэропорта – сейчас в этом городе построен новый аэропорт Платов. Что там, что в Екатеринбурге – везде очень важно создать новую городскую среду, в которой хочется жить. Сегодня, чтобы продавать – а желающих продавать квадратные метры сегодня много – нужно создать среду, в которой человек жил бы счастливо. Это касается и вариативности предлагаемых нами квартир, и тех квадратных метров, а лучше километров, что человек видит, выходя из дома. Это очень важно, потому что просторы, свободные от избытка машин, красивые и яркие входные группы, скамейки, дворы и детские площадки, малые архитектурные формы, разноуровневое освещение – все это формирует неповторимый облик района и дает неоспоримое абсолютное преимущество. Построить эту среду, создать эту ауру – одна из главных на сегодня задач.

Виктор Кривошеин © Донат Сорокин/ТАСС

Важно, чтобы были применены и передовые технологические решения. Климат идет за человеком. Например, перешел жилец из одной в другую комнату - в одной похолодает, в другой потеплеет. Не говорю про "умный дом", когда через Интернет жилец может регулировать и управлять всеми процессами в квартире. Другая важная тема – рекуперация стоков, что позволит снизить объем, и, соответственно, стоимость коммунальных услуг.

Задача, которая ставится передо мной в успешной и стабильной группе компаний "КОРТРОС" - стать первыми, по крайней мере, на Урале. Мы предполагаем строить и продавать ежегодно около 150 тыс. кв. метров начиная с 2019 года, в этом году – порядка 130 тыс. Чтобы сделать это, мы должны показать то, чего ни у кого нет. Задача моя и моих коллег – идти этим путем.

Все это мы реализуем совершенно точно. Еще есть ноу-хау, о которых говорить пока рано. Всему свое время.

- Вы предвосхитили следующий вопрос. Смена руководителя – это не всегда смена курса, но точно смена траектории. В чем вы видите ее изменение?

Думаю, о смене траектории здесь говорить – это перебор. Потому что за годы реализации проекта "Академический" в Екатеринбурге стало ясно, что это не только самый большой, но и один из лучших и самых красивых новых районов в стране. Уникальная особенность: первоклашки идут в школу и домой без родителей, потому что в районе существует система безопасности. Еще одна особенность - высокие первые этажи, порядка шести метров. Все лучшие подобные практики и традиции будут продолжаться.

- А что за рекуперация? Это было заложено в проект "Академического" изначально?

Нет. Тема возникла в ходе реализации проекта как реакция на глобальный экологический тренд, ежегодно становящийся все более актуальным. Я не буду рассказывать о подробностях, скажу только – одним из результатов станет снижение ценников квитанций за воду, отопление и стоки примерно на 20 процентов. Хотя и без этого, за счет закрытой схемы теплоснабжения при самой современной в России ТЭЦ "Академическая", тарифы в районе и так одни из самых низких на Урале.

- Какие кварталы сейчас строятся?

Строится Преображенский квартал с выходом на парк. Там восемь домов, сдали три, до конца года сдадим еще пять. Начали строительство в 9-м квартале вблизи Медицинского кластера, квартал на набережной. Кроме очень большой вариативности квартир он, наряду с 28-м и 33-м кварталами, согласно планам развития района, станет административным и общественным ядром Академического. Здесь появится комплекс социальных зданий, посреди него пройдет продолжение реки Патрушихи. Будет возведена плотина, аналогичная расположенной в историческом центре Екатеринбурга, а набережная с пешеходной зоной протяженностью свыше двух километров станет местом притяжения всего района.

Проект одного из кварталов в "Академическом" © "Архстройпроект-А"/АО "РСГ Академический"

- Изначально, в период старта, заявлялось, что проект КОТ "Академический" в Екатеринбурге будет реализован до 2024 года. Как изменились планы?

На сегодня перспектив завершать проект к такому-то году я не вижу. Потому что район нравится жителям, к нам едут из соседних регионов Урала и Западной Сибири. Если мы востребованы и люди готовы переезжать в Академический, то будем продолжать строить.

- В Екатеринбурге работают серьезные застройщики, многие – общероссийского масштаба. В чем ваша, простите за тавтологию, особая особенность?

Академический сегодня – дорогой бренд. Все серьезные застройщики в Екатеринбурге, если вы заметили, сегодня группируются вокруг нас. Потому что Академический стал пространством притяжения в Екатеринбурге. Им помогает продавать также синергетический эффект, генерируемый Академическим. Хорошо это или плохо? С точки зрения их места в строительном рынке города – наверное, хорошо. С точки зрения конкуренции – без нее не бывает развития. Без нее, наверное, у всех все было бы проще – и квартиры, и архитектура, и решения пространств, и применяемые технологии.

Что касается "особой особенности", как вы сказали, – это Медицинский кластер на нашей территории. Это огромный, федерального масштаба проект. В начале марта первый камень в основание "ядра" кластера - нового комплекса зданий для Уральского НИИ охраны материнства и младенчества - заложили министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.



Основные медицинские учреждения будущего медкластера разместятся на территории 9-го и 10-го кварталов между улицами Чкалова и Амундсена, к югу от перспективного продолжения проспекта Академика Сахарова. Здесь разместятся Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества, Уральский государственный медицинский университет, медицинский центр жилого района "Академический", а также зона жилой застройки и объекты социальной инфраструктуры. Неподалеку, строится станция скорой помощи. Для района с несколькими сотнями тысяч жителей это немаловажно. Доминирующей категорией жителей этого медицинского "района в районе" станут, как ожидается, врачи, медработники, преподаватели и студенты – здесь будут в том числе общежития УГМУ. Плюс школы, детские сады, новые дороги и развязки.

Здесь же неподалеку вырастет новый Дворец дзюдо, который сможет принимать соревнования по дзюдо и другим единоборствам уровня чемпионата Европы, а также турниры по теннису, баскетболу и гандболу. Также предполагается его использование в качестве концертной площадки. В дальнейшем к нему со стороны парка могут быть пристроены гостиница и бассейн.

Все это проектируется за счет ГК "КОРТРОС" в рамках государственно-частного партнерства. Вне рамок ГЧП ничего этого не было бы сделано из-за большого масштаба.

Проект одного из кварталов в "Академическом" © "Архстройпроект-А"/АО "РСГ Академический"

- Президент России говорит о необходимости создания новых высокотехнологичных рабочих мест, и ставит численные и временные параметры. Это относится ко всем, стараются реализовывать это повсеместно, и ваша компания не может пройти мимо – вы слишком заметны. Как с этим в АО "РСГ Академическое"?

Во-первых, сотни, если не тысячи таких мест определит и создаст медицинский кластер. Академический создает условия для других высокотехнологичных рабочих мест. В нашем районе создается технопарк "Академический", резидентами которого станут высокотехнологичные компании с экологически чистыми производствами. Экологичность и высокотехнологичность – основные требования к резидентам, они предусматриваются изначально.

Создание таких мест интересно и нам, поскольку среднестатистический житель района – это молодой семьянин с высоким уровнем образования и, соответственно, мотивации, а также отставные офицеры Российской армии, относительно молодые 40-летние люди. Эти категории способны реализовывать свой потенциал именно в хай-тек компаниях и современных производствах, которые мы планируем привлекать в район.

- Домами в Преображенском квартале впервые была заложена ощутимая дифференциация по классности жилья в Академическом – до этого строилось жилье комфортное, качественное, но все-таки достаточно однотипное. Будет ли продолжена эта дифференциация, есть ли планы строительства жилья еще более высокого класса?

Даже в тех восьми домах, о которых вы говорите, есть различная вариативность по уровню отделки, малые архитектурные формы и детские площадки серьезных мировых брендов, очень высокого уровня качества и инжиниринга. В новом квартале на набережной предполагается строить жилье еще более высокого уровня. В 11-м и 12-м кварталах, за строительство которых возьмемся в перспективе, будут реализованы совершенно потрясающие решения по жилью. И все это еще впереди.

АО "РСГ Академический".

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