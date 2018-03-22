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Наставники МЗиКа подготовили призеров IV Национального чемпионата "Профессионалы будущего"

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22 марта, 10:08 UTC+3

Юные подопечные Машиностроительного завода имени М.И.Калинина (Екатеринбург) взяли шесть медалей в одном из самых авторитетных российских конкурсов по методике JuniorSkills

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© Управление образования Екатеринбурга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 марта. /ТАСС/. В марте подопечные Машиностроительного завода имени М.И.Калинина (Екатеринбург) в очередной раз порадовали наставников своими успехами. Как сообщили в отделе по связям с общественностью ПАО "МЗИК", старшеклассники екатеринбургского лицея № 128 взяли шесть медалей на IV Национальном Чемпионате "Профессионалы будущего", который проходил в Москве с 6 по 10 марта. 

В чемпионате состязались 450 школьников, добившихся наилучших результатов по итогам региональных соревнований юниоров из 30 регионов Российской Федерации. В течение трех дней сформированные школьные "корпорации" выполняли конкурсные задания по изготовлению беспилотных летательных комплексов и автоматизированных систем распределения твердых промышленных отходов. Умение работать в команде, профессиональные навыки и глубокие знания в различных областях сумели продемонстрировать лицеисты из Екатеринбурга. Серебряные и бронзовые медали они завоевали в том числе по направлениям "Электромонтаж" и "Инженерный дизайн", готовиться по которым ребятам помогали специалисты завода имени М.И. Калинина. 

На заводе уточняют, что эксперты МЗиКа не просто консультировали школьников, они изучили требования, предъявляемые к участникам подобных чемпионатов, специально разработали уникальные учебные программы и проводили с учащимися занятия на площадке заводского Центра ДПО. Так, например, специализированный электромонтажный класс, где Центр готовит специалистов в этой области для промышленных предприятий УрФО и других регионов, стал отличной базой для отработки практических навыков будущих чемпионов. "Возможно, именно это, а также профессиональные знания, которыми щедро и охотно делились калининцы, помогли ребятам показать отличные результаты на всероссийском конкурсе. Их победы наставников не только радуют, но и вдохновляют на дальнейшую работу с подрастающим поколением", - сказано в сообщении. 

"Я считаю, что конкурсы по методике JuniorSkills и процесс подготовки к ним не только развивают знания и навыки школьников, но и помогают им определиться с будущей специальностью. Чем раньше ребенок выберет профессию, тем быстрее и качественнее он подготовит базу для своего будущего карьерного роста. А мы, заводчане, помогая школьникам в обучении, уже сегодня готовим инженерно-технических работников для будущего", - говорит инженер-конструктор Арсений Алферов.
 
Завод имени М.И. Калинина в течение двух лет является индустриальным партнером школ Орджоникидзевского района, ученики которых выступают на чемпионатах молодых профессионалов по методике JuniorSkills.

О заводе

ПАО "Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, г. Екатеринбург" ведет свою историю с 1866 года, когда в Санкт-Петербурге по указу императора Александра II была основана орудийная мастерская, в дальнейшем преобразованная в казенный завод по выпуску сначала полевой, а затем и зенитной артиллерии. В 1941 году завод эвакуировался в Свердловск (ныне Екатеринбург). В 1994 году был преобразован в ОАО. Сейчас предприятие входит в состав АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей". С конца 1950-х годов МЗиК специализируется в производстве пусковых установок и зенитных управляемых ракет, а также выпускает гражданскую продукцию: коммунальные тротуароуборочные машины, электрические погрузчики, платформенные электротележки и др.

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