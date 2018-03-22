Николай Патрушев посетил предприятие УГМК

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 марта. /ТАСС/. Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев в рамках рабочего визита на Урал посетил АО "Уралэлектромедь" (входит в УГМК-Холдинг). Об этом сообщают в пресс-службе компании.

"В сопровождении полпреда президента России в УрФО Игоря Холманских и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева глава Совбеза побывал на головном предприятии металлургического комплекса УГМК – АО "Уралэлектромедь" в Верхней Пышме. Гостям показали работу высокотехнологичного и экологичного цеха электролиза меди, вторая очередь которого будет запущена летом 2018 года", - сказано в сообщении.

Значительная доля медных катодов, производимых на АО "Уралэлектромедь", используются в кабельной промышленности России. Например, "Холдинг Кабельный альянс", входящий в УГМК, активно развивает выпуск импортозамещающей продукции: плоских кабелей для операторов сотовой связи и кабелей для горной, атомной промышленности, для армии и флота. Делегация также увидела один из самых зрелищных и закрытых процессов производственной площадки - розлив золота.

После экскурсии по производственным цехам Николай Патрушев познакомился с Музеями военной и автомобильной техники УГМК, экспозиция последнего сейчас формируется в новом четырехэтажном выставочном центре. С его открытием можно будет с уверенностью говорить о создании на Урале одной из крупнейших в мире экспозиционных площадок военно-технического профиля.

"В ходе визита Николай Патрушев высоко оценил наработки УГМК-Холдинга, особенно подчеркнув, что вопросы импортозамещения и перехода на отечественные технологии в регионе решаются ускоренными темпами", - сообщают в компании.

О предприятии:

АО "Уралэлектромедь" - крупнейшее в России медерафинировочное предприятие, выпускающее золото и серебро в слитках чистотой 99,99%. В августе 2004 года АО "Уралэлектромедь" стало первым металлургическим предприятием, включенным в список признанных производителей драгоценных металлов Лондонской биржи драгоценных металлов как производитель аффинированного серебра, а продукция получила статус "Good Delivery" ("надежная поставка"). В мае 2006 года предприятие было включено в список Good Delivery как признанный производитель аффинированного золота.

УГМК - российская горно-металлургическая компания, крупнейший производитель меди, цинка, угля и драгоценных металлов в России. Холдинг, объединивший более 40 предприятий в 15 регионах России, а также в Чехии, Сербии, Франции и Великобритании, обеспечивает работу более чем 80 тыс. сотрудников.