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XIX Апрельская международная научная конференция пройдет 10-13 апреля

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22 марта, 13:16 UTC+3

На сессиях планируется представить обновленный макроэкономический прогноз, обсудить задачи модернизации системы государственной статистики, перспективы структурных сдвигов в российской экономике

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Москва, 22 марта. 10-13 апреля 2018 года в Москве состоится XIX Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества, проводимая Национальным исследовательским университетом "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) при участии Всемирного банка.

В этом году ряд экспертных дискуссий конференции будет организован совместно с Министерством экономического развития Российской Федерации. На сессиях планируется представить обновленный макроэкономический прогноз, обсудить задачи модернизации системы государственной статистики, условия и перспективы структурных сдвигов в российской экономике, назревшие изменения в сфере образования, а также в системе государственного управления.

Традиционно в мероприятиях конференции планируется участие членов Правительства РФ, представителей Администрации Президента РФ, сотрудников Всемирного банка, Организации экономического сотрудничества и развития, российских и зарубежных ученых, руководителей российских и иностранных компаний.

Специальные темы конференции в 2018 году, которым будут посвящены круглые столы и почетные доклады ведущих ученых:

  • Стабильность и развитие
  • Неравенство и инклюзивное развитие
  • Перспективы и драйверы глобализации и регионализации в новых условиях
  • Технологическое будущее: на пути к "умному обществу"
  • Арктика: вызовы XXI века

Участники конференции обсудят средне- и долгосрочные последствия экономических санкций, регулирование банковской системы, перспективы развития регионов России, специфику участия России в мировой экономике, потенциал и пути развития филантропии в России и мире, стратегии развития образования Российской Федерации до 2024 года и многие другие актуальные темы.

Помимо этого ученые расскажут об исследованиях эффектов монетарной политики; о прогнозировании для центральных банков; возможностях и ограничениях использования распределенных баз данных для противодействия коррупции; пространственной структуре транспортной системы Новой Москвы; использовании Instagram для оценки виртуального эмоционального пейзажа города; социальной составляющей российского краудфандинга, а также поделятся последними данными исследований в сфере спорта.

Конференция будет проходить в зданиях НИУ ВШЭ (Мясницкая, д. 11, Мясницкая, д.20). С программой конференции, участниками и докладами можно ознакомиться на сайте https://conf.hse.ru/2017  

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