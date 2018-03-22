В районе "Академический" анонсирован новый этап развития

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 марта. /ТАСС/. В развитии самого перспективного и молодого района Екатеринбурга – Академического - начинается новый этап. Как сообщает застройщик, это связано со строительством уникального квартала в квадрате улиц Рябинина, Академика Сахарова, Вильгельма де Геннина и Тимофеева-Ресовского. В центре квартала вырастет современная благоустроенная набережная реки Патрушиха. Продажи жилья в новом квартале уже стартовали.

Как отметил гендиректор АО "РСГ-Академическое" (ГК "КОРТРОС") Виктор Кривошеин, проект "квартала на набережной" воплощает новый уровень градостроительных и архитектурных решений. "Он возводится в самом сердце Академического. Композиционный центр квартала будет располагаться на реке Патрушихе с пешеходной зоной. Набережная свяжет квартал с Преображенским парком и проектируемым административным центром района", - отмечается в сообщении.

Особое внимание архитекторы уделили ландшафтному дизайну, который придаст всему окружающему пространству неповторимый силуэт. Вблизи располагается Храм Святых Божьих строителей, который уже стал достопримечательностью и центром притяжения района.

Виктор Кривошеин подчеркнул, что в "квартале на набережной" предусмотрены дома переменной этажности от 7 до 25 этажей. Это оживит облик района и добавит ощущение свободного и комфортного пространства для жизни.

"Еще одно преимущество района – развитая даже по меркам Академического социальная, транспортная и торгово-сервисная инфраструктура. Рядом расположены ТЦ, новое отделение почты России, кафе и рестораны. Вскоре на улице Рябинина будет сдана в эксплуатацию подстанция скорой помощи. В ближайшем будущем здесь предусмотрено строительство школы с современным спортивным ядром и двух детских садов", - сказано в сообщении.

Застройщик отмечает, что линейка квартир в новом квартале беспрецедентно широка для района – от нескольких вариантов компактных студий до двухуровневых квартир с отдельным входом с улицы. Благодаря этому "квартал на набережной" доступен для широкой категории покупателей с различными вкусами и возможностями. Например, стоимость двухкомнатной квартиры – от 2,7 млн руб.", - сообщает застройщик.

Академический – крупнейший проект комплексного освоения территории (КОТ) в России и Европе. Сегодня это один из самых перспективных районов Екатеринбурга, сочетающий достижения урбанизма и современных технологий в строительстве жилья с близостью к природе и комфортным микроклиматом.

Проект "Академический" стартовал в 2006 году. Градостроительная концепция была разработана АрхБюро "Valode & Pistre". Территории застройки — 1300 га; численность населения по завершению проекта — 325 тыс. человек; жилая застройка — 9 млн кв. м.

АО "РСГ Академический".

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