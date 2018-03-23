ММК продолжает повышать энергоэффективность производства

ТАСС, 23 марта. Магнитогорский металлургический комбинат продолжает повышать энергоэффективность производства, сообщают в управлении информации и общественных связей ПАО "ММК". Суммарный экономический эффект от реализации проектов по повышению энергоэффективности производственных процессов на ММК составил в 2017 году порядка 1 млрд руб.

"Работы по повышению энергоэффективности велись на всех переделах промплощадки комбината. Как и в предыдущие годы, деятельность компании по энергосбережению и повышению энергоэффективности проводилась в нескольких направлениях. Одно из них – проработка и внедрение идей в сфере энергосбережения. За 12 месяцев 2017 года проработано 807 энергоэффективных идей, по результатам чего успешно реализовано 148 проектов. Эффект от их внедрения достиг 26 млн руб.", - сказано в сообщении.

Другим важным направлением стала реализация малобюджетных и высокоэффективных проектов в области энергоэффективности, имеющих малый срок окупаемости. В 2017 году было реализовано 25 таких проектов с суммарным экономическим эффектом 714 млн рублей.

Также в прошлом году продолжалось выполнение обязательств по договорам на оказание энергосервисных услуг. Речь идет о замене потолочного освещения прокатных цехов (эффект за 2017 год составил 47 млн рублей) и о внедрении автоматизированного комплекса управления приводами дымососов системы утилизации конвертерных газов кислородно-конвертерного цеха (эффект за год – 68 млн рублей). В рамках наращивания деятельности по реализации энергоэффективных проектов по схеме энергосервиса в 2017 году в ПАО "ММК" утвержден стандарт организации, определяющий требования к порядку заключения и исполнения договоров оказания энергосервисных услуг.

С 2016 года на комбинате внедрена электронная "Платформа энергоменеджмента", ставшая победителем всероссийского конкурса реализованных проектов в области энергосбережения и повышения энергоэффективности ENES-2016 в номинации "Эффективная система управления в области энергосбережения и повышения энергоэффективности на промышленном предприятии". В 2017 году проводилась доработка "Платформы энергетического менеджмента ПАО "ММК" (ПЭМ) в части блока управления идеями. В частности, были модифицированы диаграммы бизнес-процесса, а также улучшены функциональные модули, отчеты и представления ПЭМ. В начале 2018 г. в ПЭМ был введен раздел – "Поиск идей". В данном разделе пользователь может осуществлять поиск идей по ключевым словам (теплообменник, конденсатоотводчик и т.д.), дате регистрации, энергоресурсу и их статусу. Все это призвано упростить поиск информации по интересующей пользователя тематике в процессе подачи идеи, а также поможет распространить реализованные идеи на другие структурные подразделения.

Кроме того, в прошлом году была проведена интеграция с программным комплексом "Эволюция" для сопровождения в ПЭМ идей всех категорий. Были построены диаграммы бизнес-процесса реализации энергоэффективных идей для организаций Группы ПАО "ММК". В настоящее время сопровождение идей всех категорий – энергосбережение, экономия материально-технических ресурсов, экология, охрана труда и промбезопасность и прочих – производится в ПЭМ.

ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России. Активы компании в России представляют собой крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом, начиная с подготовки железорудного сырья и заканчивая глубокой переработкой черных металлов. ММК производит широкий сортамент металлопродукции с преобладающей долей продукции с высокой добавленной стоимостью. В 2016 году Группой ММК произведено 12,5 млн тонн стали и 11,6 млн тонн товарной металлопродукции. Выручка Группы ММК за 2016 год составила $5,630 млрд, EBITDA – $1,956 млрд.