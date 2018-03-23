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В рамках "Русских сезонов" в Италии будет представлена лучшая российская книжная графика

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23 марта, 11:34 UTC+3

Этой весной на национальном стенде России будут представлены книги известных московских, санкт-петербургских, региональных издательств и традиционная выставка иллюстраций художников-графиков

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Санкт-Петербург, 23 марта 2018 г. Ведущая международная выставка для профессионалов в сфере детского книгоиздательства FIERA DEL LIBRO PER RAGAZZI в этом году откроет свои двери в Болонье с 26 по 29 марта 2018 года. В программе выставки: встречи, дебаты, лекции, церемонии награждения. Тематические разделы на Международной выставке детской книги в Болонье 2018: детские книги; книги для молодёжи; журналы; учебные пособия; программное обеспечение; лицензионные издания; бумажная и полиграфическая промышленность; реклама; технологии телерадиовещания.

В последние годы на ярмарке большое внимание уделяется цифровым технологиям, помогающим развитию и образованию детей. Уже традиционно на ярмарке будет присуждена премия Bologna Ragazzi Digital Award, которая вручается за новые и перспективные интерактивные игровые программы, приложения и стартапы, которые дают детям новые возможности и формы изучения истории и событий.

Этой весной на национальном стенде России будут представлены книги известных московских, санкт-петербургских, региональных издательств и традиционная выставка иллюстраций художников-графиков. Посетители ярмарки познакомятся с новинками издательств "Арт Волхонка", "Детская литература", "Лабиринт", "Эгмонт Россия", "Фламинго", "Компас Гид", "Нигма", "Пешком в историю", "Речь", РОСМЭН и других.

На российском стенде будет организована экспозиция, посвящённая современному русскому художнику-иллюстратору Игорю Олейникову, который в этом году вошёл в короткий список Международной премии имени Ханса Кристиана Андерсена, а также экспозиция работ молодых художников.

Запланирована также обширная программа мероприятий. Издательства проведут презентации своих новых книг.

Постоянно проживающие в Болонье преподаватели русской "Школы радости" обсудят тему внеклассной работы как средства повышения интереса к изучению русского языка и литературы. Это мероприятие является продолжением сотрудничества Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, Московского союза художников с соотечественниками в Италии.

Руководитель издательства РОСМЭН Борис Кузнецов презентует конкурс "Новая детская книга".

В дни ярмарки в центре Болоньи в художественной галерее Стефано Форни пройдёт выставка трёх известных современных русских иллюстраторов – Игоря Олейникова, Ксении Лавровой и Дениса Гордеева.

В последний день ярмарки книги с российского стенда будут переданы в дар "Школе радости" и детской библиотеке Болоньи Salaborsa.

Дополнительная информация

"Русские сезоны" − это масштабный проект по представлению русской культуры европейскому зрителю. В рамках фестиваля, который продлится до конца 2018 года, запланировано более 250 мероприятий, в том числе около 60 концертов симфонической музыки, более 50 театральных постановок, более 40 балетных спектаклей и обширная выставочная программа. Тематика и формат мероприятий "Русских сезонов" разнообразны − от концертов классической музыки и театральных постановок до фестиваля молодых кинематографистов, букинистических выставок и просветительских проектов.

Ссылки на онлайн-ресурсы проекта:

http://www.russianseasons.org − официальный сайт фестиваля

https://www.facebook.com/russianseasonsitaly2018/ − сообщество в Facebook

@russian.seasons − официальный Instagram проекта

Контакты для СМИ

Галина Цветкова g.tsvetkova@russianseasons.org 

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