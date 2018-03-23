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12-13 апреля в Сколково пройдёт eTarget

Новости партнеров
23 марта, 12:34 UTC+3

eTarget - главная конференция по технологиям управления аудиторией с участием экспертов из Habrahabr, Яндекса, Mail.ru Group, Сбербанка, Viber, "Ашманов и партнеры", Microsoft, Тинькофф Банк и др

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Материал из 1 страницы

Что интересного можно узнать на eTarget:

  • Применение нейросетей в таргетинге и аналитике;
  • Маркетинг в мессенджерах;
  • Управление репутацией и отражение информационных атак;
  • Корпоративный контент-маркетинг.

Зачем тратить время и деньги на eTarget:
 

© eTarget

Большинство российских конференций проходят по инерции: менеджерам нужно где-то выступить, организаторам - выполнить план мероприятий, СМИ - отработать историю с инфо партнерством. Получается бермудский треугольник. В итоге на ивенты приходят одни и те же спикеры и пытаются со сцены продать продукт аудитории, которая от скуки готова слиться после фуршета.

На eTarget мы тоже продаём - но не продукты, а знания. Цена вопроса - 20 000 рублей, то есть недешево. Поэтому мы жёстко отбираем спикеров, оставляя тех, кто добился результата в своей области, а не просто выступает от имени известной компании. Мы научим, как собирать аудиторию по фотографиям с помощью нейросетей, как создать успешную редакцию внутри компании, как разруливать информационные атаки и выстраивать маркетинг в мессенджерах, и так далее.

Подробнее:

Любовь Соболева (Habrahabr, GeekTimes), Алексей Пономарь (ЛайфХакер) и Сергей Абдульманов (Мосигра) научат, как продвигать бизнес с помощью историй и как организовать эффективную редакцию внутри компании;

Mail.ru, Тинькофф Банк и “Нейросети Ашманова” расскажут о применении нейронных сетей в таргетинге и аналитике. Например, как собрать аудиторию по содержанию фотографий в социальных сетях;

Фелипе Лема Воробей (директор по маркетингу в Blackmoon) поделится кейсом успешного token sale маркетинга – проект привлек $30 млн в 2017 году – и расскажет, как завоевать внимание в условиях хайпа, как создать и управлять комьюнити.

Игорь Ашманов (управляющий партнер "Ашманов и партнеры") расскажет о том, как реагировать, когда на компанию обрушивается информационная атака, можно ли обернуть ее против тех, кто ее затеял, и стоит ли это делать.

Атанас Райков (директор Viber по глобальным телекоммуникационным партнерствам) расскажет о том, как использовать мессенджеры для маркетинговых задач и о том, что нового готовит Viber в этой области.

Регистрация по ссылке: https://www.etarget.ru/?utm_source=tass&utm_medium=post&utm_campaign=etarget
Адрес мероприятия: Сколково, ул. Новая, д. 100
Организаторы: “Ашманов и партнеры”

 

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