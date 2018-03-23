Имена победителей конкурса "Моя страна-моя Россия" озвучат на ПМЭФ-2018

22 марта 2018 года состоялась пресс-конференция, посвященная итогам первого этапа Пятнадцатого юбилейного Всероссийского конкурса молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое развитие российских территорий "Моя страна – моя Россия".

В ней приняли участие Председатель Российского общества "Знание", заместитель председателя Комитета Государственной Думы по образованию и науке Федерального Собрания Российской Федерации Любовь Духанина, Директор Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки Российской Федерации Игорь Михеев, Руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев, Заместитель директора Фонда "Росконгресс" Армен Хачатрян, Председатель Совета Общероссийского союза общественных объединений "Молодежные социально-экономические инициативы", ответственный секретарь Конкурса Лариса Пастухова, Заместитель Президента Российской академии образования Виктор Басюк, руководитель федерального проекта Минстроя РФ "Школа грамотного потребителя" Александр Козлов.

"Всероссийский конкурс "Моя страна — моя Россия" проводится в России пятнадцать лет. За этот период в нем приняли участие более 58 тыс. человек. В этом году в Конкурсе принимает рекордное число участников - 7000 человек из разных регионов Российской Федерации. Привлечение молодых людей к решению социально-экономических вопросов родных регионов, городов и сел — одна из основных целей конкурса. Лучшие проектные инициативы конкурсантов получают поддержку федеральных и региональных органов исполнительной власти, а также партнерских НКО и бизнес-структур", - рассказал Заместитель Президента Российской академии образования Виктор Басюк.

"Мы много говорим о России, как о стране возможностей и данный Конкурс один из главных механизмов", - добавила заместитель председателя Комитета Государственной Думы по образованию и науке Федерального Собрания Российской Федерации Любовь Духанина.

"Я считаю, что проведение церемонии награждения на площадке такого значимого международного экономического мероприятия, как ПМЭФ станет бесценным опытом для наших конкурсантов. Потому что сегодня это небольшая инициатива, но большой путь начинается с малой Родины. Может быть через несколько лет они станут руководителями крупных компаний или создадут международный бизнес с российским началом. Поэтому формат, в определённом смысле, большой стимул для тех ребят, которые могут это увидеть", - подчеркнула Председатель Совета Общероссийского союза общественных объединений "Молодежные социально-экономические инициативы", ответственный секретарь Конкурса Лариса Пастухова.

Заместитель директора Фонда "Росконгресс" Армен Хачатрян отметил важность поддержки молодежного направления в рамках ключевых международных экономических форумов страны.

"В рамках исполнения поручения Президента Российской Федерации об организации в рамках Петербургского международного экономического форума молодежной платформы на площадке Форума будет проходить комплекс мероприятий, посвященных молодежной тематике. В частности, предусматривает проведение Международного молодежного экономического форума и торжественной церемонии награждения победителей конкурса "Моя страна-моя Россия". В ходе Молодежного экономического форума участники смогут обсудить ключевые экономические и политические вопросы, в том числе рассмотренные в рамках основной деловой программы ПМЭФ, с лидерами международного и российского бизнеса, крупнейшими международными экспертами и учеными, обменяться мнениями, идеями. В целом, продвижению молодежных инициатив и волонтерского движения мы уделяем особое внимание на проводимых Фондом "Росконгресс" мероприятиях. Совсем недавно в Сочи состоялся День молодежного предпринимательства в рамках Российского инвестиционного форума. "Росконгресс" выступил организатором Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Специальные молодежные форматы организуются на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, Российской энергетической неделе», - отметил он.

Армен Хачатрян также предложил в рамках ПМЭФ организовать встречу победителей Конкурса "Моя страна- моя Россия" с руководителями „нового поколения“ — финалистами конкурса „Лидеры России“ для обмена опытом и обсуждения инициатив и дальнейшей возможностью тиражирования лучших практик как в нашей стране, так и за рубежом.

Петербургский международный экономический форум 2018 года состоится в Санкт-Петербурге 24—26 мая.

Для справки 14 февраля 2018 года в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи Фонд "Росконгресс" и Общероссийский союз общественных объединений "Молодежные социально-экономические инициативы" подписали соглашение о сотрудничестве. Цель соглашения — привлечь потенциал молодежи к решению острых вопросов социально-экономического развития российских регионов, городов и сел. Соглашение призвано содействовать созданию среды для коммуникации молодых людей из разных регионов Российской Федерации с представителями федеральных и региональных органов власти, крупного бизнеса и экспертного сообщества. Результатом подобного общения должно стать продвижение молодежных проектов и инициатив. Также в рамках сотрудничества планируется организовывать образовательные, выставочные и конгрессные мероприятия в формате консультаций, вебинаров, форумов, круглых столов и конференций. Фонд "Росконгресс" — крупнейший организатор конгрессно-выставочных мероприятий. Фонд "Росконгресс" учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала и укрепления имиджа России посредством организации и проведения конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Фонд формирует их содержательную часть, оказывает консалтинговую, информационную и экспертную поддержку компаниям и организациям, а также всесторонне изучает, анализирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Фонд обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, в том числе в рамках государственно-частного партнерства. Сегодня годовая программа Фонда включает мероприятия от Монтевидео до Владивостока, что позволяет собирать на одной площадке лидеров мирового бизнеса, экспертов, СМИ, представителей власти, создавать лучшие условия для обсуждения и продвижения новых идей и проектов, а также оказывать содействие в формировании социального предпринимательства и благотворительных проектов. www.roscongress.org