Глава IBU и ведущие биатлонисты мира отмечают качество стадиона и трассы в Тюмени

ТЮМЕНЬ, 23 марта. /ТАСС/. Глава Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг и ведущие биатлонисты мира отмечают высокое качество стадиона, трассы, а также гостеприимство россиян на финальном этапе Кубка мира по биатлону в Тюмени.



"В Тюмени находится один из лучших биатлонных стадионов в мире. Очень здорово, что мы можем увидеть этот фантастический стадион в зимнее время", - приводят в пресс-службе губернатора Тюменской области слова Андерса Бессеберга.

Он отметил, что условия, созданные для проведения этапа Кубка мира в Тюмени, потрясающие. "Мы осмотрели отель "Жемчужина Сибири", в котором разместили спортсменов, и он, без сомнения, самого высокого уровня. Мы также посетили столовую, пообедали там, нам очень понравилось", - цитируют в службе слова главы IBU.

Он что рад видеть в "Жемчужине Сибири" спортсменов со всех стран. "Соревнования проходят в очень дружественной атмосфере. Спортсмены, тренеры, официальные представители команд, все отмечают российское гостеприимство", - поделился он впечатлениями.

Бессеберг поблагодарил Тюменскую область и губернатора Владимира Якушева за все, что в регионе делают для развития биатлона. "Хочу пожелать главе региона, всем, кто причастен к биатлону, в первую очередь здоровья, это самое важное для человека, и также продолжать дальше работать над развитием биатлона как в регионе, так и в России", - сказал глава IBU.

По словам самого титулованного на сегодняшний день в мире биатлониста Мартена Фуркада, он далеко не в первый раз приезжает в Тюмень. "Это мой третий или четвертый приезд. Мне нравится в Тюмени, здесь отличный стадион. Надеюсь, что смогу показать хорошие результаты и удачно завершить здесь сезон", - отметил Мартен накануне в беседе с журналистами, добавив, что "Жемчужина Сибири" - замечательная арена, где проходят великолепные соревнования.

Знаменитый норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален, комментируя тюменский этап Кубка мира, рассказал, что Россия - это всегда удачный выбор для проведения подобных соревнований. "Здесь достаточно снега, всегда настоящая зима, что только на руку зимним видам спорта. Этот сезон был непростым для меня, поэтому надеюсь на удачный исход гонок этой недели. Я думаю, в Тюмени будет по-настоящему интересно", - поделился он мнением.

Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону в составе сборной Словакии Анастасия Кузьмина призналась, что давно ждала, чтобы в Тюмени прошел финал Кубка мира. "Очень хотелось пробежать на родной земле. Важно не растерять форму, справиться со стрельбой. Хочется подтверждения слов, что дома и стены помогают. Вообще, самое главное – порадовать болельщиков, подарить им эмоции", - подчеркнула она.

Олимпийский чемпион зимних Игр 2018 года в эстафете Фредрик Линдстрем из Швеции сообщил, что уже однажды приезжал в Тюмень и отлично запомнил хорошую трассу. "В целом стадион классный. Это потрясающие соревнования! Впрочем, какими они и должны быть", - уверен биатлонист.

Лидер сборной России Антон Шипулин считает, что этап Кубка мира в Тюмени пройдет лучше всех в организационном плане. "Я уверен, что в Тюмени будет намного лучше, чем в Ханты-Мансийске. Здесь это уже не раз доказывали, организуя международные соревнования и стремясь сделать все для спортсменов и болельщиков", - сказал Шипулин.

Тюмень впервые принимает Кубок мира, и сразу финальный этап. За последние пятнадцать лет такого дебюта не было ни у кого в биатлонном календаре, отмечают в пресс-службе.

Как сообщили ранее в пресс-службе главы региона, на финальный этап Кубка мира по биатлону в Тюмень приехали спортсмены из 25 стран. На соревнования продано более 25 тыс. билетов. Ежедневно на стадион будут приезжать около 12,5 тыс. болельщиков из более чем 60 стран.