Владимир Нетёсов: в задачах президента регионам отведена одна из ключевых ролей

ТАСС, 23 марта. В Воронежской областной думе будет создана рабочая группа по исполнению поручений президента РФ, озвученных в рамках послания главы государства Федеральному собранию. О создании рабочей группы председатель регионального парламента Владимир Нетёсов сообщил на встрече с полномочным представителем президента РФ в ЦФО Алексеем Гордеевым, которая прошла 23 марта в Москве.

Основной упор в деятельности рабочей группы будет сделан на разработку предложений по внесению изменений в действующее законодательство, направленных на реализацию идей, заложенных в послании, в соответствии с которым развитие человеческого капитала, технологий и инфраструктуры в регионах станет мощным толчком для поступательного движения страны.

Глава парламента отметил, что ориентиры, заданные главой государства – это фактически руководство к действию на ближайшие годы, как для исполнительной, так и законодательной власти региона.

"Оперативная реализация мероприятий, которые были обозначены в послании, потребует от нас слаженной и четкой совместной работы. В первую очередь нам необходимо будет совершенствовать законы, касающиеся сферы социального обслуживания, комплексного обустройства населенных пунктов объектами инженерной и социальной инфраструктуры, развития системы здравоохранения, решения жилищных проблем, модернизации коммунального хозяйства", – рассказал он.

Кроме того, парламентарий отметил необходимость усиления направления работы, касающейся создания благоприятных условий для развития бизнеса, как крупных инвесторов, так и небольших организаций, в том числе малых форм хозяйствования на селе. "Для нашего региона с развитой аграрной сферой крайне важно, что президент подчеркнул необходимость продолжения поддержки сельского хозяйства страны, в частности, семейных предприятий и фермеров. Мы готовы приступить к работе по всем этим направлениям", - сказал Нетёсов.

Парламентарий отметил, что в Воронежской области эффективная нормативная база для реализации "дорожной карты" послания планомерно закладывается уже несколько лет.

"Мы системно и целенаправленно проводим работу по повышению качества жизни населения. Это программы развития образования, здравоохранения, культуры и спорта, как в городских округах, так и в сельских районах. На заседании Воронежской облдумы 28 февраля мы приняли закон, предусматривающий выделение дополнительных средств на строительство в районах области 22-х ФАПов (около 150 млн рублей), которые появятся там уже до конца года", – сказал председатель регионального парламента.

Владимир Нетёсов подчеркнул, что сегодня нормативная правовая база Воронежской области меняется согласно потребностям всех слоев и категорий населения, действительно нуждающихся в помощи. В бюджет закладывается все больше средств на совершенствование социальной инфраструктуры, привлечение и закрепление на селе высококвалифицированных кадров, оказание господдержки многодетным и приемным семьям, людям с ограниченными возможностям.

О том, что для Воронежской области в приоритете формирование комфортных условий для жизни всех граждан говорит и тот факт, что в этом году на уровне региона было принято решение направить значительные средства из областного бюджета на расселение граждан из аварийного и ветхого жилья.

Владимир Нетёсов отметил, что соответствующая федеральная программа была завершена еще осенью прошлого года, но остаются не расселенными десятки домов, которые абсолютно непригодны для проживания и угрожают жизни и здоровью граждан. "Поэтому для решения данной проблемы депутаты областной Думы приняли закон, который предусматривает выделение 296 млн рублей на переселение людей из ветхого и аварийного жилья. Софинансирование региональной программы из местных бюджетов составит 157 млн рублей. Это позволит расселить почти 1,5 тысячи человек из 17 тыс. кв. м. ветхого и аварийного жилья", – подчеркнул спикер парламента.

В целом же, заявил он, в решении первоочередных задач, поставленных президентом РФ, для развития экономической, социальной, культурной и административной сферы, регионам отведена одна из ключевых ролей. "В рамках создаваемой рабочей группы мы постараемся как можно быстрее выработать максимально эффективные предложения для реализации этих целей с учетом специфики Воронежской области", – сказал Нетёсов.

В рабочую группу войдут председатели Ккмитетов регионального парламента, руководители фракций, представленных в областной Думе, специалисты ее структурных подразделений, а также представители общественности и экспертного сообщества, отмечают в пресс-службе областной думы.