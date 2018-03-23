В Пушкинском музее пройдет выставка шедевров Лейденской коллекции

ГМИИ им. А.С. Пушкина при поддержке Сбербанка впервые в России представляет выставку шедевров Лейденской коллекции Томаса С. Каплана и его супруги Дафны Реканати-Каплан — одного из крупнейших и наиболее значимых частных собраний голландской живописи XVII века. В экспозиции будут представлены 82 произведения, ни одно из которых ранее не выставлялось в России, — восемьдесят картин и два рисунка.

Выставка, основной акцент которой сделан на Лейдене и сформировавшемся вокруг него художественном сообществе, рассказывает об истоках творчества Рембрандта, о его отношениях с соперниками и соратниками, а также о тех живописных традициях, которые сложились в Голландии в золотой для нее XVII век. Наряду с известными коллекциями Москвы и Санкт-Петербурга, работы, представленные на выставке, отражают глубокий интерес к голландскому искусству, существующий в России на протяжении уже более трехсот лет.

Посетители увидят шедевры Рембрандта Харменса ван Рейна (двенадцать живописных творений и один рисунок), Яна Вермеера Делфтского и Карела Фабрициуса (по одному произведению), Франса Халса (два), Геррита Дау (девять), Яна Ливенса (четыре) и других их выдающихся современников. Также будет представлен уникальный рисунок Леонардо да Винчи. Творчество великого итальянца не принадлежит к искусству голландского золотого века, но его небольшое произведение является жемчужиной Лейденской коллекции.

Томас Каплан с юных лет восхищался творениями Рембрандта и мастеров голландского золотого века. Тем не менее лишь в 2003 году он узнал, что далеко не все шедевры столь любимой им эпохи, включая работы самого Рембрандта, находятся в музеях и что многие из них доступны на художественном рынке. С этого момента он совместно с супругой начал свою невероятно амбициозную коллекционерскую деятельность.

Рембрандт, Халс и Вермеер — знаковые фигуры голландского золотого века, внесшие огромный вклад в развитие искусства последующих столетий. Страстно влюбленные в творения Рембрандта и мастеров его времени (отсюда название собрания — Лейденская коллекция), супруги Каплан благодаря неустанным поискам, основанным не только на имеющихся финансовых возможностях, но и на исключительно счастливой коллекционерской фортуне, за сравнительно короткий срок стали обладателями удивительной по художественной значимости подборки произведений голландской живописи золотого для нее XVII столетия. Томас и Дафна Каплан приобрели практически все аутентичные живописные произведения Рембрандта, которые изредка появлялись на международном антикварном рынке на протяжении последних 15 лет. И не только Рембрандта, но и многих его современников. В наше время, когда творения гениев старого (классического) искусства уже давно распределены между крупнейшими музеями и частными собраниями, имеющими глубокие исторические корни, супруги Каплан предприняли и успешно осуществили, казалось бы, несбыточный проект: собрать с нуля представительную и разнообразную по тематике коллекцию картин Рембрандта, Франса Халса, Яна Вермеера Делфтского и многочисленных камерных произведений лейденских мастеров — представителей так называемой тонкой живописи (fijnschilderei).

Лейденская коллекция, ядро которой составляет собрание работ Рембрандта, по своим масштабу и насыщенности уступает разве что ведущим национальным музеям мира. Посетители выставки познакомятся с шедеврами раннего лейденского периода творчества Рембрандта из серии аллегорий чувств: "Извлечение камня глупости (Аллегория осязания)", "Три музыканта (Аллегория слуха)" и недавняя находка — "Пациент, упавший в обморок (Аллегория обоняния)", самая ранняя из работ, подписанных художником. Зрелый период творчества Рембрандта, связанный с длительной и плодотворной работой в Амстердаме, представлен "Портретом мужчины в красном дублете", "Девушкой в расшитой золотом накидке", "Автопортретом с затененными глазами". Зрители увидят также знаменитую "Минерву", которая относится к ряду стилистически схожих работ, написанных Рембрандтом в период с 1633 по 1635 год и в настоящий момент принадлежащих Эрмитажу (Санкт-Петербург), Музею Прадо (Мадрид) и Музею Метрополитен (Нью-Йорк).

На выставке будет показана картина "Девушка за вёрджинелом" Яна Вермеера Делфтского, работы которого встречаются крайне редко. Это произведение – единственная работа зрелого периода творчества великого мастера, которая до сих пор находится в частной коллекции. В мире известно всего тридцать шесть произведений художника, и у зрителей есть уникальная возможность увидеть одно из них, поскольку творения мастера не представлены в собраниях российских музеев. Эта поздняя картина предположительно написана на холсте из того же рулона, что и другая работа Вермеера — "Кружевница", представленная в постоянной экспозиции Лувра.

Выставка включает работы современников Рембрандта: его учителя Питера Ластмана, друга и коллеги Яна Ливенса, с которым он делил в Лейдене одну мастерскую. Широко представлены работы Геррита Дау, одного из первых и самых известных учеников мастера, а также Франса ван Мириса Старшего, Герарда Терборха, Габриэла Метсю. Посетители увидят уникальную картину "Явление ангела Агари", написанную Карелом Фабрициусом. Это одна из всего лишь шестнадцати работ художника, сохранившихся до наших дней.

Харлемский живописец Франс Халс известен в первую очередь как мастер оригинальных портретов, на которых в выразительной и свободной манере запечатлены представители различных слоев общества, в том числе купцы, священнослужители и военные. В ГМИИ им. А.С. Пушкина будут показаны "Портрет Самюэла Ампцинга" и "Портрет Конрада Витора".

Как видно на примере коллекций в Москве и Санкт-Петербурге, работы всех этих художников были одними из самых востребованных в Европе не только в свою эпоху, но и много позже.

Ценным дополнением экспозиции являются два рисунка с изображениями животных. Один из них, на котором представлен молодой лев, принадлежит Рембрандту, другой, "Голова медведя" — Леонардо да Винчи.

О Лейденской коллекции

Лейденская коллекция, основанная в 2003 году американцами Томасом С. Капланом и его супругой Дафной Реканати-Каплан, включает около 250 живописных и графических работ. Это одно из крупнейших и наиболее значимых частных собраний голландской живописи XVII столетия.

В знак уважения к Рембрандту коллекция названа в честь его родного города. Центральное место в ней занимают работы лейденских художников. Она дает представление о мастерах и тенденциях, формировавших облик и стиль голландского золотого века на протяжении нескольких поколений.

Коллекция впервые была показана миру в 2017 году в Лувре, а затем отправилась в мировое турне. Выставки с успехом прошли в Национальном музее в Пекине, Лонг-музее в Шанхае. После ГМИИ им. А.С. Пушкина она будет представлена в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге и в Лувре Абу-Даби.

Выставка "Эпоха Рембрандта и Вермеера. Шедевры Лейденской коллекции" продолжает историю совместных проектов ГМИИ им. А.С. Пушкина и Сбербанка. В октябре 2017 при поддержке Сбербанка открылась выставка знаменитого китайского художника Цай Гоцяна — "Цай Гоцян. Октябрь". Специально для Пушкинского музея художник создал серию работ, в которых он размышляет о роли личности отдельного человека в мировой истории, а также о взаимосвязях между личными мечтами и коллективными идеалами. В сквере около Главного здания музея была создана инсталляция "Осень" – гора высотой 16 метров, составленная из сотен детских колясок, кроваток и люлек. В ноябре 2016 года была открыта выставка "Видеть невидимое" — уникальный проект Пушкинского музея и Сбербанка. Это первая в России экспозиция тактильных картин, воспроизводящих знаменитые произведения из собрания музея и изготовленных по инновационной технологии специально для незрячих и слабовидящих людей.