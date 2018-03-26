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Уральское предприятие Росатома повышает безопасность технологических процессов

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26 марта, 9:28 UTC+3

Уральский электрохимический комбинат переходит на использование более безопасного разбавителя РЖ-3 взамен керосина типа "Синтин"

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 марта. /ТАСС/. В АО "УЭХК" (Уральский электрохимический комбинат, предприятие Топливной компании ТВЭЛ, г. Новоуральск Свердловской области) произведен переход на использование более безопасного разбавителя РЖ-3 взамен керосина типа "Синтин". Об этом сообщают в пресс-службе УЭХК. 

Несмешивающиеся с водными урансодержащими растворами органические разбавители используются в качестве вспомогательного компонента в процессе извлечения урана методом экстракции из отходов и растворов разделительного производства и цеха ревизии машин АО "УЭХК".

"Замена углеводородной фракции керосина типа "Синтин" на технологическую жидкость РЖ-3 проведена в целях снижения пожарной нагрузки при ведении технологических процессов. Новый разбавитель по физико-химическим свойствам не уступает ранее используемой фракции керосина, но при этом характеризуется более высокой температурой вспышки, что существенно повышает пожарную безопасность при выполнении работ", - отмечают в компании. Кроме того, РЖ-3 имеет более низкую стоимость, чем фракция "Синтин". Среди преимуществ, которые определили необходимость перехода на новый материал – отсутствие дополнительных затрат на реализацию решения и наличие стабильных поставщиков, что позволит упростить процедуры закупки и его доставки.

"Одна из наших главных целей – обеспечение безопасности технологических процессов регенерации урана, – говорит начальник участка регенерации, технолог химико-металлургического цеха АО "УЭХК" Алексей Гусев. - Опытно-промышленные испытания в условиях химико-металлургического цеха показали возможность применения РЖ-3 для экстракционной технологии переработки урансодержащих отходов урана в более безопасных условиях".
 
АО "УЭХК" - предприятие разделительно-сублиматного комплекса Топливной компании Росатома "ТВЭЛ". Первая продукция предприятия – обогащенный уран – была получена 11 ноября 1949 года диффузионным способом. С 1962 года разделительное производство УЭХК использует газоцентрифужную технологию. Сегодня в АО "УЭХК" сосредоточено 48% российских и 20% мировых промышленных мощностей по разделению изотопов урана, что позволяет обеспечивать исполнение более 80% экспортных заказов по обогащению урана, размещаемых в России. 

Топливная компания Росатома "ТВЭЛ" включает в себя предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству стабильных изотопов, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Является единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС. Топливная компания Росатома "ТВЭЛ" обеспечивает ядерным топливом 75 энергетических реакторов в 14 странах мира, исследовательские реакторы в восьми странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе, изготовленном ТВЭЛ.

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