"Пумори" представила новые возможности российско-японского и итальянских станков

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 марта. /ТАСС/. 18-я специализированная выставка технологий и оборудования для машиностроения, металлообрабатывающей промышленности и сварочного производства "Металлообработка. Сварка - Урал" прошла в Екатеринбурге. За три дня стенд компании "Пумори-инжиниринг инвест" посетили представители 84 производственных компаний Уральского федерального округа и Республики Казахстан, сообщили в пресс-службе корпорации "Пумори".



"На выставке "Пумори-инжиниринг инвест" продемонстрировала новые возможности токарного станка с ЧПУ собственного производства Genos L-300 М "Okuma-Pumori". Станок эконом класса выполняет не только токарную обработку, но и фрезерование, нарезание резьбы, сверление, расточку. Возможности станка на деле демонстрировали технологи "Пумори", показывая посетителями стенда обработанную на Genos L-300M деталь "байонетный затвор", - отмечают в пресс-службе.

Компания работает над локализацией японского станка – к марту 2018 года доля российских комплектующих составляет 64,7%. Это позволяет обеспечить цену станка на 15% ниже зарубежных аналогов и при этом полностью сохранять заявленные японской корпорацией Okuma точность обработки и надежность.

"Интерес посетителей стенда вызвало и гидравлическое спецоборудование для металлообработки – трехвалковый профилегиб MCP 11 и четырехвалковый листогиб MCA 2017. Эти функциональные итальянские станки стали, безусловно, центром притяжения внимания посетителей к нашему стенду", – рассказывает начальник отдела спецоборудования ООО "Пумори-инижиниринг инвест" Елена Баранова.

Для общения и обмена опытом между представителями малых и средних компаний и крупнейших предприятий промышленного комплекса на выставке прошел "Форум производителей компонентов Свердловской области". Мероприятие состоялось при поддержке областного Министерства промышленности и науки. На форуме гендиректор ООО "Пумори-инжиниринг инвест" Владимир Ревзин рассказал о производстве токарных станков "Okuma-Pumori", поделился опытом локализации и рассказал о трудностях при поиске российских производителей компонентов высокоточного оборудования.

Корпорация "Пумори" ведет историю с 1990 года. В 2013, 2014 и 2015 годах по итогам всероссийского рейтинга была признана лучшей комплексной инжиниринговой компанией России. Сегодня "Пумори" - одна из крупных машиностроительных структур, объединяющая 14 предприятий по всей России. Партнер известных компаний-производителей: японских OKUMA, Toshiba, Okamoto, Brother; Hawema (Германия), Manurhin (Франция), Ingersoll (США), Fastems (Финляндия), Davi (Италия), Optomec (США), Micromatic (Индия) и др.