28 и 29 марта в Астрахани пройдет форум "Сообщество"

Москва, 26 марта 2018 г. Национальная программа борьбы с раком, доступность медицинской помощи, медицинский туризм, профилактика и диагностика заболеваний, государственно-частное партнерство в области массового спорта станут основными темами форума "Сообщество", который пройдет в Астрахани 28 и 29 марта.



Программа форума предполагает не только теорию, но и практику. Любой желающий сможет абсолютно бесплатно получить консультацию практикующих врачей, сделать скрининг уровня глюкозы в крови или скрининг здоровья стопы, пообщаться со специалистами в области эндокринных заболеваний, онкологии, врачебной физкультуры, пройти обследование в рамках проекта "Узнай свой ВИЧ-статус".



Полный список медучреждений, которые откроют свои "точки здоровья" на форуме:



1. Центры здоровья для взрослого и детского населения (ГБУЗ АО "Центр медицинской профилактики" и ГБУЗ АО "Детская городская поликлиника № 1") — консультации психологов.

2. ГБУЗ АО "Детская городская поликлиника № 4" — консультации врача-диетолога.

3. ГБУЗ АО "Областной онкологический диспансер" — выставка продукции.

4. ГБУЗ АО "Областной центр по профилактики и борьбы со СПИДом" — консультация специалиста, обследование по проекту "Узнай свой ВИЧ-статус".

5. ГБУЗ АО "Областной врачебно-физкультурный диспансер" — консультация врача-специалиста, выставка продукции.

6. ГБУЗ АО "Областной кожно-венерологический диспансер" — консультация врача-специалиста, выставка продукции "Профилактика рака кожи".

7. "Общественная организация инвалидов с эндокринными заболеваниями" — скрининг уровня глюкозы в крови, консультация врача-диетолога.

8. ООО "ОРТО" — скрининг здоровья стопы, консультация по профилактике заболеваний ОДА.



Приглашаем всех желающих посетить форум "Сообщество", который будет проходить в Астраханском театре оперы и балета 28 и 29 марта. Программа мероприятий доступна на сайте форумсообщество.рф.



Форум "Сообщество" — это площадка для встречи и конструктивного диалога гражданских активистов, представителей НКО и просто неравнодушных людей, готовых заниматься социально направленной работой. Это место для знакомства, обмена опытом, взаимодействия представителей некоммерческого сектора друг с другом, с государственными и коммерческими структурами для создания здоровой конкуренции среди некоммерческих организаций, презентации лучших кейсов, развития системы поддержки гражданских инициатив от Общественной палаты РФ.

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