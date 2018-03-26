Итоги отраслевого мероприятия "Энергетическое машиностроение в РФ": локализация неизбежна

Реализация программ импортозамещения внесет новые коррективы в сферу энергетического машиностроения в России. Переход на российское оборудование и комплектующие будут стимулировать, в частности, углубление требований постановления № 719 и новую программу ДПМ-2 (договоров поставки мощности). Одним из самых перспективных центров локализации в России производств энергомашиностроения становится Свердловская область. Об этом было заявлено в Москве на отраслевом бизнес-завтраке "Энергетическое машиностроение в России".

ТАСС, 26 марта. Как сообщили ТАСС в Корпорации развития Среднего Урала, мероприятие, организованное КРСУ, состоялось при участии ПАО "Россети", Государственной думы РФ и Министерства промышленности и торговли РФ. Среди гостей мероприятия были такие компании, как "Интер РАО", "Т Плюс", Siemens.

В КРСУ отметили, что представители органов законодательной и исполнительной власти, оператора электрических сетей "Россети", генерирующих компаний и производителей энергетического оборудования обсудили опыт работы в условиях импортозамещения, законодательные изменения и планы государственных закупок, а также готовность участников рынка к снижению импорта.

Антон Митрофанов, помощник депутата Государственной думы Александра Козловского, председателя экспертного совета по энергетическому машиностроению, отметил, что государственная политика в области импортозамещения и стимулирования локализации энергетического машиностроения дает ощутимые положительные результаты: появляются новые возможности для инвестиций.

"Постановления правительства №719 и № 925, которые направлены на поддержку отечественных предприятий и предоставляют российским поставщикам преференции в закупках, эффективно работают", - сказал Антон Митрофанов.

Также, по его словам, большую роль сыграли субсидии федерального бюджета на проекты по организации производств элетротехнической элегазовой продукции - КРУЭ, элегазовых и баковых выключателей, элегазовых колонковых выключателей.

"Если три года назад обсуждались хоть какие-то возможности отверточной сборки, то сейчас с мировыми производителями идет диалог о размещении в России крупногабаритных и сложных производств почти полного цикла. Производства кабеля специального назначения и европейских муфт появились в России благодаря реализации программ импортозамещения. Так, компания Tyco Electronics локализовала производство муфт в Угличе. Развиваются собственные проекты. К примеру, в Екатеринбурге компания "Ротек" (прим. – ГК "Ренова", в которую также входит Уральский турбинный завод) с привлечением займа ФРП разрабатывает технологию и создает производство частей горячего тракта газовых турбин", - сказал Денис Кляповский, начальник отдела развития энергетического машиностроения, электротехнической и кабельной промышленности Минпромторга РФ.

По его словам, Минпромторг в скором времени внесет изменения в постановление Правительства № 719 "О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации", которые будут направлены на расширение перечня такой продукции. Если сейчас в него попадают в основном крупные изделия, то в перспективе требования будут распространяться всё на большее число комплектующих компонентов для энергетики.

Кроме того, требования по локализации планируют включить в условия договоров поставки мощности (ДПМ-2), которые установят приоритет российских производителей, то есть генерирующие компании при реализации инвестпроектов по модернизации генерирующих мощностей должны будут закупать российское оборудование.

Минпромторг выступает за 100-процентную локализацию, хотя соглашается, что в отношении определенных позиций это не всегда эффективно и не всегда возможно. Тем не менее, пока вся технологическая цепочка не локализована в России, крупнейшие участники энергетического рынка несут большие риски. К примеру, речь на бизнес-завтраке шла об отсутствии в России ряда материалов, комплектующих и технологий для производства газовых турбин и управлениями ими.

Углубление локализации

Государственная политика ведет энергетический рынок России к углублению локализации. На поддержку предприятий с высоким уровнем локализации на территории РФ направлена политика госкомпаний и компаний с государственным участием: требования по локализации уже включаются в отбор поставщиков.

ПАО "Россети" заключила несколько долгосрочных контрактов с иностранными поставщиками, где условием гарантированных закупок является пошаговая локализация. Корпоративную стратегию импортозамещения главного заказчика в российской энергетике представил Артем Алексеев, начальник управления международного сотрудничества Департамента по работе с производителями оборудования ПАО "Россети".

Среди мер государственной поддержки производителей – финансирование НИОКР, субсидии на реализацию пилотных партий, СПИК. Фонд развития промышленности с 2015 года профинансировал 236 проектов в объеме свыше 57 млрд рублей, сообщила Светлана Критская, эксперт отдела специальных инвестиционных контрактов и локализации Департамента промышленной политики ФРМ. Внешэконмобанк, в свою очередь, готов финансировать инфраструктурные проекты в рамках ДПМ-2.

Масштабный рынок сбыта

Российская энергетика представляет собой масштабный рынок сбыта. К тому же российские компании строят энергетическую инфраструктуру за рубежом, что позволяет производителям использовать госпрограммы для поставки энергетического оборудования из России в другие страны.

Приказ Минпромторга РФ № 653 предусматривает снижение к 2020 году доли импорта трансформаторов 110-220 кВ с 65% до 40%, комплектных распределительных устройств до 30% (сейчас 91% КРУЭ импортируется), высоковольтной аппаратуры с 30% до 10%. К 2020 году 60% электрических трансформаторов должны стать "российскими", то есть содержать не более 10% иностранных компонентов.

Денис Кляповский сообщил, что в ближайшее время Минпромторг представит промежуточные итоги реализации данных мер – как снизился импорт с 2015 года и как выросла доля российских компонентов. Исходя из этого, будет строиться дальнейшая программа импортозамещения, которая позволит прийти к целевым показателям.

"В России за несколько лет должен сформироваться собственный рынок энергетического оборудования. Мы выявили ряд критичных для российской энергетики ниш, в которых доля импорта достигает 100%. Спрос на эту продукцию гарантировано будет обеспечен рынком, который в течение нескольких лет сформируется в России в условиях законодательных изменений, и окупит инвестиции в локализацию", - сказал Никита Коскевич, заместитель генерального директора Корпорации развития Среднего Урала. Он добавил, что производителям, которые планируют сохранить свою долю, участвовать в госзакупках и продавать продукцию крупным заказчикам, с учетом инвестиционной фазы следует входить в реализацию проектов уже сейчас. "Для их успешной реализации Корпорация развития Среднего Урала обеспечивает всестороннюю и комплексную поддержку. Она не сводится только к подбору площадки и налоговых льгот. Наши отраслевые эксперты в энергетике имеют профильный опыт и могут обсуждать с инвестором узкоспециализированные вопросы. Мы делаем акцент на подборе надежных и компетентных партнеров, на диалоге с профильными министерствами, которые заинтересованы в реализации качественных инвестпроектов в регионе. Также посредством таких мероприятий мы обеспечиваем диалог производителей с потребителями", - отметил заместитель гендиректора КРСУ.

Позиция Свердловской области

Свердловская область является одним из крупных российских центров энергетического машиностроения. Здесь располагаются заводы Уралэлектротяжмаш, Уральский турбинный завод, которые готовы к технологическому партнерству, работают группа "СВЭЛ", компания ABB. Среди успешных примеров локализованных производств – предприятие Maschinenfabrik Reinhausen GmbH (Германия) по изготовлению РПН для силовых трансформаторов и проекты компании "Лабара-Рус". LABARA (Чехия) производит в Екатеринбурге изделия из электроизоляционных и композиционных материалов, а в 2017 году ввела в эксплуатацию новый обрабатывающий центр колец и изделий большого формата для трансформаторов и гидрогенератов. Отметим, что в Свердловской области в 2017 году был заключен первый СПИК – с АО "Интер РАО – Электрогенерация", в рамках которого будет реализован инвестиционный проект по строительству нового газового энергоблока на Верхнетагильской ГРЭС.

Представитель Минпромторга РФ Денис Кляповский высоко оценил мероприятие и активную позицию правительства Свердловской области. События отраслевой направленности, где происходит диалог органов власти и бизнеса, способствуют более активной реализации государственных программ, направленных на импортозамещение, и в целом ведут к развитию российского энергетического машиностроения.

Дополнительная информация АО "Корпорация развития Среднего Урала" была создана правительством Свердловской области в 2010 году для формирования благоприятной инвестиционной среды на территории региона, создания лучших условий для инвестирования в объекты промышленной, социальной, транспортной и жилищно-коммунальной инфраструктуры.