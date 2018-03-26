В индустриальном парке "Богословский" заключена первая сделка по купле-продаже участка

ТАСС, 26 марта. Первая сделка по купле-продаже земельного участка для реализации инвестиционного проекта заключена в индустриальном парке "Богословский" на севере Свердловской области. Об этом сообщают в управлении маркетинга и PR АО "Корпорация развития Среднего Урала" (КРСУ), которое реализует проект индустриального парка.

"Сделка свидетельствует о том, что резиденты "Богословского" создают бизнес-проекты в городе Краснотурьинске на долгосрочной основе. Компания "ИН Пласт Полимер" приобрела в собственность земельный участок на территории индустриального парка "Богословский" площадью свыше 25,2 тыс. кв. метров. Ранее с резидентами заключались только договоры аренды", - сказано в сообщении.

В КРСУ отмечают, что снижение монозависимости в регионе – одно из ключевых направлений программы, инициированной губернатором Евгением Куйвашевым "Пятилетка развития". Особую роль в ней играет развитие инфраструктуры для бизнеса и привлечения инвесторов.

Как сообщили в КРСУ, зарегистрированное в Краснотурьинске "ИН Пласт Полимер" (инвестором выступает екатеринбургская компания "ЦСР Групп") создаст на площадке производство гофрированной трубы для водоотведения. Инвестиции в проект составят 510 млн рублей. Выпускаемая продукция: спиралевитая труба, гофрированная труба, полиэтиленовая труба.

"В настоящий момент резидент получил предварительные технические условия на проектирование, ведутся предпроектные работы, в том числе инженерно-геологические изыскания. Получить положительное заключение государственной экспертизы инициатор проекта планирует до июля 2018 года. Завершить строительно-монтажные работы и ввести производственные объекты (около 2500 кв.м. производственных помещений) в эксплуатацию резидент намерен до конца 2018 года. Также в текущем году на предприятии будут созданы первые рабочие места – порядка 30", - уточнил генеральный директор КРСУ Сергей Киселев.

Корпорация развития Среднего Урала зарегистрировала компанию в реестре резидентов индустриального парка "Богословский". Также сейчас ведется подготовка документов для подачи заявки на присвоение "Ин Пласт Полимер" статуса резидента ТОСЭР "Краснотурьинск". Это позволит привлечь для реализации проекта заемное финансирование от НО "Фонд развития моногородов". Фонд предоставляет финансирование проектам, реализуемым в монопрофильных муниципальных образованиях. Резидентам ТОСЭР "Краснотурьинск" и расположенного в его границах индустриального парка "Богословский" доступно софинансирование ФРМ на суммы от 100 млн до одного миллиарда рублей (но не более 40% от общей стоимости проекта) по ставке 5% на срок до 8 лет. Такой длительный срок займа является уникальным условием программы.

"Сегодня в "Богословском" введены в эксплуатацию все объекты вне- и внутриплощадной инфраструктуры - линии электропередач, сети теплоснабжения и освещения, водопроводы, газопроводы и сети связи. Площадка индустриального парка "Богословский" полностью готова к размещению резидентов", - уточнила министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова.

Индустриальный парк "Богословский" - один из профильных проектов, реализуемых АО "Корпорация развития Среднего Урала" (КРСУ). Он создается в рамках реализации задачи, поставленной президентом РФ о создании 25 млн высокотехнологичных рабочих мест в стране. В Свердловской области их должно быть создано около 700 тысяч.

КРСУ была создана правительством Свердловской области в 2010 году для формирования благоприятной инвестиционной среды на территории региона, создания лучших условий для инвестирования в объекты промышленной, социальной, транспортной и жилищно-коммунальной инфраструктуры.