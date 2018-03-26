ПАО "МЗИК" собрал активистов ветеранских организаций 27 свердловских предприятий ОПК

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 марта. /ТАСС/. На площадке ПАО "МЗИК" (Машиностроительный завод имени М.И.Калинина (Екатеринбург) прошло выездное совещание председателей ветеранских организаций Свердловской области. Инициатором проведения выступил Союз предприятий оборонных отраслей промышленности (СПООП), на ЗиК приехали представители 27 предприятий ОПК, отмечают в пресс-службе предприятия.

"Ветераны-оборонщики познакомились с заводом, осмотрели историческую экспозицию и обсудили актуальные для них темы. Одной из главных целей мероприятия стало подробное знакомство с деятельностью ветеранской организации ПАО "МЗИК" - одной из самых многочисленных и авторитетных в регионе", - отмечают на заводе.

С докладом выступил глава Совета ветеранов предприятия Лев Алексеевич Богуславский, который рассказал об основных направлениях работы. "Это, в первую очередь, поддержка калининцев, вышедших на заслуженный отдых, поздравление со значимыми датами, организация их досуга. В свою очередь, ветераны продолжают участвовать в жизни завода, они являются наставниками для молодого поколения калининцев, а также для учащихся подшефной школы №138 и детского сада №339", - отмечают в пресс-службе.

Говоря об основных постулатах, на которые опираются ветераны-калининцы в своей деятельности, Богуславский отметил "принцип четырехугольника" - единства администрации завода, профсоюзной, молодежной и ветеранской организаций. Именно в этом, отметил докладчик, он видит залог успеха своей организации. Эту мысль продолжили первый заместитель генерального директора – исполнительный директор ПАО "МЗИК" Андрей Портнов и председатель заводского профсоюза Марина Никитина.

"Долгое время для оборонных предприятий Свердловской области первостепенными были производственные вопросы, нужно было спасать заводы, оставшиеся без госзаказа. Сейчас оборонный комплекс региона набирает обороты, и мы можем больше внимания уделить социальным вопросам, в частности, поддержке ветеранов, внесших огромный вклад в работу предприятий", - сказал, завершая встречу, председатель Совета по работе с ветеранскими организациями СПООП Геннадий Муратшин. Он добавил, что сегодня на заводе имени Калинина "ветераны имели возможность познакомиться с передовым опытом в этой области".

"Ветераны – это для нас святое. Мы не должны терять преемственности поколений, потому что это большая ценность. В будущем, я уверен, практика таких совещаний будет продолжена", - резюмировал Андрей Портнов.

О заводе

ПАО "Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, г. Екатеринбург" ведет свою историю с 1866 года, когда в Санкт-Петербурге по указу императора Александра II была основана орудийная мастерская, в дальнейшем преобразованная в казенный завод по выпуску сначала полевой, а затем и зенитной артиллерии. В 1941 году завод эвакуировался в Свердловск (ныне Екатеринбург). В 1994 году был преобразован в ОАО. Сейчас предприятие входит в состав АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей". С конца 1950-х годов МЗиК специализируется в производстве пусковых установок и зенитных управляемых ракет, а также выпускает гражданскую продукцию: коммунальные тротуароуборочные машины, электрические погрузчики, платформенные электротележки и др.