"Ассистент депутата" получил премию Российской Ассоциации Политических Консультантов

Проект зародился в 2016 году при участии команды профессиональных политтехнологов и Европейской Юридической Службы (ООО “ЕЮС”).

Первоначально онлайн сервис был задуман как инструмент для выявления активных граждан, вовлечения их в общение и затем привлечения в избирательную кампанию Заказчика - политической партии. В итоге проект показал высокие результаты, удовлетворил Заказчика и перерос в масштабный федеральный проект ОСАД.

ОСАД сегодня - это новый инструмент избирательной кампании. Подключиться к нему может любое заинтересованное лицо, будь то независимый депутат, региональное отделение политической партии, или даже всероссийская политическая партия.

"Инструмент из чисто предвыборного вырос до ресурса, необходимого для качественной работы с избирателями не только в выборное, но и в межвыборное время. На сегодняшний день в сервисе ОСАД зарегистрировано и используют его в работе 594 депутата всех уровней представительных органов власти в 42 субъектах Российской Федерации. Мы получили более 20 000 обращений наших граждан. Благодаря нашему сервису, каждое обращение гражданина получает силу депутатского запроса", - заключил автор проекта ОСАД Григорий Данилов, депутат Госсовета Чувашии.

Уже сейчас, благодаря ОСАД активные граждане получают возможность обращаться со своими проблемами и вопросами к депутату, подключенному к ОСАД, будучи уверенными, что их услышат. Депутаты, подключенные к ОСАД, получают канал коммуникации со своими избирателями и могут видеть активных граждан и привлекать их к своей депутатской деятельности. Руководство депутатов (партийное, фракционное и т.п.) получает механизм мониторинга активности своих депутатов в работе с избирателями и понимание социально-политической ситуации на местах для принятия своевременных мер реагирования.

"Мы благодарим Российскую Ассоциацию Политических Консультантов (РАПК) за признание проекта на столь высоком уровне. Проект имеет огромное будущее и мы будем продолжать его развивать на благо наших граждан и профессионального сообщества", - заявил Андрей Евстифеев, соавтор проекта, вице-президент Европейской Юридической Службы.

Дополнительная информация Онлайн сервис "Ассистент депутата" (ОСАД) - первый в России профессиональный инструмент по взаимодействию и установлению коммуникации депутата и его избирателей. Активные граждане получают возможность обращаться со своими проблемами и вопросами к депутату, руководство депутатов (партийное, фракционное и т.п.) получает механизм мониторинга активности своих депутатов в работе с избирателями и понимание социально-политической ситуации на местах. В сервисе зарегистрировано и используют его в работе 594 депутата всех уровней представительной власти в 42 регионах России. Европейская Юридическая Служба (ООО) была основана в 2007 году, создав на рынке новую товарную категорию круглосуточной дистанционной юридической поддержки по всем видам права. В Компании на данный момент работает 164 юриста, обладающих значительным опытом в различных отраслях права. В 2016 г. Компания заняла второе место по количеству юристов среди всех юридических компаний России. Компания работает на рынке 11 лет, за это время было оказано более 3,7 млн. юридических консультаций по всем отраслям права. Совокупная база клиентов Компании составляет 750 тыс. физических лиц.