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В Москве начинает работать форум и выставка "Moscow International Recycling Expo"

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28 марта, 11:36 UTC+3

Форум и выставка по вторсырью проходят с 27 по 29 марта 2018 года в Конгресс-парке "Royal Radisson Hotel Moscow"

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Москва, 26 марта 2018 г. Ежегодный форум с выставкой по вторсырью "Moscow International Recycling Expo" (18+) крупнейшее в Европе мероприятие, ставшее заметным событием для отрасли рециклинга. Оно приобретает всё больший вес с учетом государственных экологических задач и диверсификации рынка для многих стран мира.

Форум "Moscow International Recycling Expo" уже 14 лет является деловой площадкой международного уровня, собирающей сотни профессионалов в области обращения с ломом металлов, отходов электронного и электротехнического оборудования и отходами производств из более чем трех десятков стран.

Проблема изменения климата и сокращения ресурсов стали задачей международного масштаба и делает тему рециклинга как никогда актуальной. В ситуации, когда растет потребление и наращиваются темпы производства, грамотное обращение с электронными, промышленными и потребительскими отходами и ломом металлов лежит в основе устойчивого развития и экологической безопасности всего мира. Не случайно задача "Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и производства" обозначена среди семнадцати Целей Устойчивого Развития ООН.

В инициативный организационный комитет международной выставки по утилизации и рециклингу сегодня входят ассоциация переработчиков лома и утилизации транспортных средств НП НСРО “РУСЛОМ.КОМ” и другие крупнейшие Ассоциации России в сфере переработки вторсырья, а также представители  общественных и коммерческих организаций из Японии и Швейцарии.

Участие в нынешнем форуме принимают представители государственных и деловых кругов Японии, Китая, Сингапура, Германии, Швейцарии, Франции, Финляндии, Турции, Венгрии, Италии, Австрии, Казахстана, Узбекистана и многих других стран.  Всего на выставке представлено 50 экспонентов. Участие в форуме примут более тысячи гостей и делегатов.

Москва, как хозяйка форума в рамках мероприятия предлагает к рассмотрению такие ключевые темы в сфере государственной политики как:

Участникам форума и выставки предложены рассмотрению такие ключевые темы как:

  • Сырьевая безопасность металлургии, меры государственной поддержки отрасли обращения с ломом и отходами
  • Отмена НДФЛ на вторсырье (21 марта 2018 в первом чтении Госдумы единогласно принят закон от отмене НДФЛ на макулатуру);
  • Стратегия обращения с отходами производства и потребления до 2030 г.
  • Расширенная ответственность товаропроизводителей
  • Электронные и электротехнические отходы;
  • Нормативы утилизации-2018
  • Экологические сборы-2018
  • Утилизационные сборы и стратегия развития отрасли утилизации транспортных средств, вышедших из эксплуатации -2018
  • Региональные операторы, операторы по обращению с отходами
  • Экспорт, импорт, трансграничное перемещение отходов
  • Техническое регулирование, стандартизация, наилучшие доступные технологии
  • Легализация отрасли обращения с ломом и др.

Среди органов российской власти, которые поддержали мероприятие и примут участие в мероприятиях форума и выставки:

- Директор департамента металлургии и материалов Минстерства промышленности и  торговли Россйской Федерации Павел Вадимович Серватинский;

- Заместитель директора Департамента металлургии и материалов Минпромторга РФ  Куприн Роман Григорьевич;

- Руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды Правительства Москвы Антон Олегович Кульбачевский;

- Министр экологии и природопользования Московской области, Коган Александр Борисович

- Заместитель начальника отдела экономики природопользования Департамента экономики и финансов Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации Фильченкова Ольга Александровна;

- Председатель Комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной Палаты РФ Дударева Альбина Евгеньевна;

- Директор Центра международного промышленного сотрудничества ЮНИДО в РФ Организация объединенных наций по промышленному развитию Коротков Сергей Анатольевич; МВД России Управление "П" А.А. Ошкин.

В деловой программе форума и выставки проходят следующие мероприятия

  • 14-й международный форум "Лом черных и цветных металлов"
  • 3-й Евразийский Конгресс "Решения для отходов электронного и электротехнического оборудования"
  • Федеральное совещание по НДС на лом
  • Пресс-конференции
  • отраслевые круглые столы и семинары (финансы, технологии, законодательство, маркетинг и др.)
  • курсы повышения квалификации на базе МИСиС в сфере рециклинга
  • сессии по поиску международных партнеров
  • церемония награждения, вечерние мероприятия и многое другое.
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