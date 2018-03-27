Представители театров Прикамья собрались в Перми в канун Всемирного Дня театра

ТАСС, 27 марта. Представители почти всех театров Прикамья собрались в Перми в канун Всемирного Дня театра. Как сообщила в понедельник на пресс-конференции министр культуры Пермского края Галина Кокоулина, произошло это впервые за много лет.

"На фестиваль "Театральная весна", который в этом году отметает 70-летие, приехали почти все наши театры. Со вторника все участники – театры, творческие коллективы - представят в Перми премьеры, концерты и спектакли, - отметила министр, добавив, что коллективы региона характеризуются высоким профессионализмом и признаны в России - с 1996 года театры Прикамья получали "Золотые маски" 34 раза и были номинированы более 170 раз.

Как отметил председатель Пермского отделения Союза театральных деятелей России Анатолий Пичкалев, Всемирному дню театра предшествовали другие знаковые даты этой сферы – так, 20 марта прошел Международный день детских театров, 21 марта – Международный день кукольных театров, 25 – День работников культуры России.

"Пять театров малых городов края – Березниковский драматический театр, Драматический театр "Бенефис" для детей и молодежи (г. Березники), Молодежный театр-студия "Доминанта" из Губахи, Лысьвенский драматический театр имени Анатолия Савина, Чайковский театр драмы и комедии - в 2017 году в рамках проектов "Единой России" ("Театры малых городов" и "Театры – детям" - прим. ТАСС) получили средства для постановки десяти спектаклей. В этом году все они сохранили прошлогодний уровень финансирования, а два театра даже увеличили. Летом ожидается еще один транш в рамках партийного проекта для финансирования театральных постановок – всего около 600 млн рублей по России. Сколько получат театры Прикамья, говорить пока преждевременно", - отметил Пичкалев.

Федеральные средства предоставляются на основе софинансирования региональным бюджетом, добавила министр.

В Пермском краевом отделении "Единой России" уточнили, что участниками проекта "Культура малой Родины" в Прикамье стал ряд театров. Три проекта "Единой России" – "Местный дом культуры", "Театры малых городов" и "Театры – детям" – объединены в проект "Культура малой Родины". По направлению "Театры" определены участники 2018 года. Бюджетам четырех муниципальных образований выделены субсидии на пять муниципальных театров в общей сложности 33,6 млн рублей, из них 24,5 млн рублей - из федерального бюджета, 9 млн рублей – из краевого бюджета. Эти средства театры направят на подготовку новых спектаклей. В частности, Лысьвенский театр драмы им. А.А. Савина готовит постановки "Макбета" Уильяма Шекспира, "Уральских сказов" Павла Бажова и "Темных аллей" Ивана Бунина. Чайковский театр драмы и комедии – "Чайку" Антона Чехова, "Как боги" Юрия Полякова и "Финист – Ясный сокол".

Кроме того, в 2018 году еще почти 4 млн рублей выделены из федерального и краевого бюджетов на постановки Пермского ТЮЗа и Театра кукол: ТЮЗ готовит спектакль "Первая любовь" по произведению Ивана Тургенева, а Театр кукол – "Крошка Цахес" по произведению Эрнста Гофмана.

По словам Галины Кокоулиной, в октябре в Кудымкаре - городе, которому в этом году исполняется 80 лет, впервые пройдет Фестиваль местных театров Пермского края. "Идея фестиваля поддержана губернатором Максимом Решетниковым, который поставил задачу создать центр притяжения в Кудымкаре. Он, часто бывая в различных районах и городах края, отметил отсутствие театральных событий краевого масштаба в этом городе, и поручил нам их проработать. Надеемся, этот фестиваль станет традиционным", - констатировала министр.

Международный день театра появился в календаре в 1961 году по инициативе делегатов IX конгресса Международного института театра при ЮНЕСКО. Основная цель праздника - укрепление мира и дружеских отношений между народами всех стран, призыв их к постоянному сотрудничеству и обмену опытом в сфере искусства. Торжества во всем мире традиционно проходят под девизом: "Театр как средство взаимопонимания и укрепления мира между народами".