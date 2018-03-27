Делегация Израиля примет участие в ПМЭФ-2018

В фокусе внимания были вопросы участия израильской делегации в Петербургском международном экономическом форуме, а в более широком плане — перспективные направления сотрудничества между Россией и Израилем в области торговли и инвестиций.

"Израиль входит в число ведущих торгово-экономических партнеров России в ближневосточном регионе. Уверен, что позитивная динамика российско-израильских отношений сохранится в обозримом будущем, что позволит укрепить традиционно сложившиеся прочные связи между нашими государствами", — отметил Антон Кобяков.

Как подчеркнул Гарри Корен, израильская сторона намерена принять самое активное участие в деловой и культурной программе предстоящего Форума. Представители израильских компаний и бизнес-структур выступят в панельных сессиях, посвященных проблематике сельского хозяйства, медицины, экологии. Особую заинтересованность в участии проявляют представители израильских высокотехнологических компаний и успешно зарекомендовавших себя стартапов.

Израильский дипломат сообщил о том, что делегацию его страны может возглавить Министр охраны окружающей среды и по делам Иерусалима, сопредседатель Смешанной российско-израильской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Зеэв Элькин.

Стороны также рассмотрели возможность организации на ПМЭФ-2018 двустороннего мероприятия в формате бизнес-диалога Россия — Израиль или тематического круглого стола.

Стороны обсудили пути расширения сотрудничества в рамках мероприятий, организуемых Фондом "Росконгресс". В конкретном плане была достигнута договоренность об установлении партнерских отношений между Фондом "Росконгресс" и Институтом экспорта Израиля.

"Взаимодействие в рамках ключевых деловых мероприятий, организуемых Фондом „Росконгресс“, безусловно, укрепит наработанные связи и будет способствовать расширению отношений, тесному сотрудничеству и дальнейшему развитию делового и культурного диалога между Россией и Израилем", — подчеркнул Антон Кобяков.

Петербургский международный экономический форум — 2018 состоится в Санкт-Петербурге 24—26 мая.

Дополнительная информация Фонд Росконгресс" — крупнейший организатор конгрессно-выставочных мероприятий. Фонд "Росконгресс" учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала и укрепления имиджа России посредством организации и проведения конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Фонд формирует их содержательную часть, оказывает консалтинговую, информационную и экспертную поддержку компаниям и организациям, а также всесторонне изучает, анализирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Фонд обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, в том числе в рамках государственно-частного партнерства. Сегодня годовая программа Фонда включает мероприятия от Монтевидео до Владивостока, что позволяет собирать на одной площадке лидеров мирового бизнеса, экспертов, СМИ, представителей власти, создавать лучшие условия для обсуждения и продвижения новых идей и проектов, а также оказывать содействие в формировании социального предпринимательства и благотворительных проектов. www.roscongress.org