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Статус поставщика электроэнергии в Вологодской области присвоен ПАО "МРСК Северо-Запада"

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27 марта, 11:44 UTC+3

К исполнению функций гарантирующего поставщика компания приступит с 1 апреля 2018 года

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Материал из 1 страницы
© Пресс-служба МРСК Северо-Запада

Министр энергетики Александр Новак подписал приказ о присвоении с 1 апреля статуса гарантирующего поставщика ПАО "МРСК Северо-Запада" в отношении зоны деятельности ПАО "Вологодская сбытовая компания" (ПАО "Вологдаэнергосбыт"). Ранее наблюдательный совет некоммерческого партнерства (НП) "Совет рынка" принял решение о лишении ПАО "Вологдаэнергосбыт" статуса гарантирующего поставщика электрической энергии.

Согласно приказу №178 от 23.03.2018 (размещен на сайте Минэнерго России: https://minenergo.gov.ru/modal/view-pdf/10886/80795/nojs), статус ГП присвоен МРСК Северо-Запада с 1 апреля и до даты вступления в силу решения о присвоении статуса гарантирующего поставщика победителю конкурса в отношении указанной зоны деятельности гарантирующего поставщика, но не более чем на 12 месяцев.

Отметим, что смена гарантирующего поставщика не отразится ни на тарифах, ни на условиях договоров для потребителей. Специалисты филиала МРСК Северо-Запада "Вологдаэнерго" работают над тем, чтобы минимизировать возможные задержки в выставлении платежных документов для юридических и физических лиц.

Оплату электроэнергии за апрель нужно будет производить по новым реквизитам. Получатель платежа – гарантирующий поставщик ПАО "МРСК Северо-Запада". Новые реквизиты будут указаны в квитанциях, которые потребители получат в апреле. Реквизиты будут также опубликованы в СМИ, на официальном сайте МРСК Северо-Запада и в офисах обслуживания потребителей.

Потребителей просят не производить авансовые платежи за апрель на счета компании ПАО "Вологдаэнергосбыт" в связи с лишением компании статуса гарантирующего поставщика.

МРСК Северо-Запада работает над тем, чтобы передача функций гарантирующего поставщика прошла максимально комфортно для потребителей региона.

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