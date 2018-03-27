Конгресс-центр в УВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО" будет построен в 2019 году

ТАСС, 27 марта. Строительство конгресс-центра, возводящегося в рамках третьей очереди Уральского выставочного центра (УВЦ) "Екатеринбург-ЭКСПО", будет завершено в 2019 году, и уже сейчас идет формирование графика его мероприятий. Как сообщают в пресс-службе Корпорации развития Среднего Урала (КРСУ, является акционером УВЦ - прим. ТАСС), по завершении строительства объекта здесь пройдет несколько концертов.

"Сегодня площадка УВЦ тестируется в текущем режиме и готовится к загрузке Конгресс-центра. Ведется подготовка к роуд шоу для привлечения гастрольных туров мировых звезд на 2019 год и далее", - сказано в сообщении.

На этот год в графике выставочного центра - музыкальный фестиваль Z-Rave Night в мае, выступление знаменитого Цирк Дю Солей (CIRQUE DU SOLEIL) с многодневной программой в июне и другие масштабные мероприятия с завершением сезона грандиозным новогодним Парком развлечений.

"Полный перечень мероприятий регулярно обновляется на сайте УВЦ", - отмечают в КРСУ.

Осенью прошлого года Уральский выставочный центр был признан членом Международной ассоциации конгрессов и конференций (ICCA) в статусе "Конгресс-бюро Свердловской области", что позволило выступать в качестве заявителя на международные мероприятия в интересах всего региона.

По словам Генерального директора "Екатеринбург-ЭКСПО" Игоря Данилова, в этом году УВЦ подает в ICCA (International Conference and Congress Association) порядка 40 заявок на проведение конференций на период до 2022 года. Переговоры, которые сейчас ведутся, охватывают культурные и концертные мероприятия, театральные проекты и выставочную индустрию. География участников переговорного процесса распространяется на весь мир.

ICCA - одно из крупнейших професиональных сообществ в мире, которое включает в себя более 950 членов в 88 различных странах. Вхождение в Международную ассоциацию конгрессов дает доступ к обширному информационному ресурсу ICCA, к базам участников, мероприятий, подрядчиков, что позволяет участвовать в конкурсах и размещать заявки на организацию мероприятий.

УВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО" открылся в июле 2011 года. Сейчас это самый масштабный выставочный комплекс Урала и один из крупнейших выставочных комплексов в России. Выставочная площадь превышает 100 тыс кв. м. и дает возможность для реализации проектов любого уровня.

АО "Корпорация развития Среднего Урала" была создана правительством Свердловской области в 2010 году для формирования благоприятной инвестиционной среды на территории региона, создания лучших условий для инвестирования в объекты промышленной, социальной, транспортной и жилищно-коммунальной инфраструктуры.