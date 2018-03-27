"Революционные" изменения законодательства о ГЧП обсудят на инфраструктурном конгрессе

Москва, 27 марта 2018 г. Минэкономразвития России предстоит создать благоприятные условия для привлечения частных инвестиций в инфраструктурные проекты, чтобы ликвидировать так называемые "бутылочные горлышки" в инфраструктуре. Для решения амбициозной задачи, поставленной руководством страны, ведомство опубликовало пакет изменений в законодательство о концессиях и ГЧП, которые устраняют барьеры в правовом регулировании, а также делают более гибким механизм привлечения частного капитала.

Законопроектом предлагается наделить Минэкономразвития России полномочиями по выработке госполитики и правовому регулированию сферы ГЧП, за исключением бюджетных вопросов, традиционно находящихся в ведении Минфина. В целях расширения практики подачи частных концессионных инициатив проектом предусмотрена возможность компенсации инвестору, выступившему с предложением, но не победившему в конкурсе, расходов, понесенных при разработке предложения. Положения 115-ФЗ и 224-ФЗ дополняются возможностью проведения процедуры отбора кредиторов для "определения конкурентных условий финансирования" проекта и последующего заключения прямого соглашения".

Ряд положений законопроекта затрагивают вопросы проведения совместного конкурса несколькими публичными образованиями: допускается множественность публичных сторон в проекте. Кроме того, в 115-ФЗ и 224-ФЗ планируется закрепить перечень возможных требований к предквалификации участника конкурса. Среди других важнейших разработанных новелл – снятие в 224-ФЗ ограничений на участие госбанков и других компаний, контролируемых государством, на стороне частного партнера в проектах ГЧП, предложение концепции гарантии минимальной доходности и определение термина «капитальный грант». Еще один спорный вопрос, ответ на который дают поправки, – содержание и природа платы концедента.

Эксперты называют разработанные предложения позитивным сигналом для рынка, поскольку законопроектом предлагается решить целый комплекс острых и давно обсуждаемых проблем. Как "донастроить" существующее законодательство и внедрить довольно новаторские процедуры для рынка ГЧП, планируется обсудить на V Инфраструктурном конгрессе «Российская неделя ГЧП», который состоится 24-26 апреля в Москве. Организаторами мероприятия выступают Национальный Центр ГЧП и Фонд "Росконгресс" при участии профильных федеральных министерств и поддержке Торгово-промышленной палаты, "Деловой России", РСПП и Агентства стратегических инициатив. Генеральный партнер – Сбербанк.

В деловой программе конгресса – сразу несколько дискуссий, посвященных вопросам правового регулирования в сфере ГЧП, в частности, в первый день Российской недели ГЧП состоятся юридические дебаты "Революционные изменения законодательства о ГЧП: ужесточение конкуренции форм и расшивка "узких" мест".

Ознакомиться с программой Российской недели ГЧП можно на сайте www.p3week.ru.

Место проведения: Цифровое деловое пространство, Москва, ул. Покровка, 47.

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