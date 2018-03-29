ПАО "ММК" и Башкортостан укрепляют сотрудничество

ТАСС, 29 марта. Республика Башкортостан и Магнитогорский металлургический комбинат в 2016-м году подписали двухстороннее соглашение о сотрудничестве, и спустя почти два года настало время определить эффект от совместной работы. Об этом рассказали в управлении информации, общественных связей и рекламы ПАО "ММК" по материалам СМИ.

В работе круглого стола от градообразующего предприятия участвовали старший менеджер группы социальных программ Егор Кожаев, ведущий специалист отдела перспективного развития Марина Корнева и директор детского оздоровительно-образовательного комплекса Светлана Тулупова. Исполнение соглашения обсуждали с постоянным представителем Республики Башкортостан в Челябинской области Амуром Хабибуллиным и председателем магнитогорского отделения Курултая Азаматом Ахметкужиным.

"В течение минувшего года наблюдался стабильный рост товарооборота. Почти в 300 млн руб. была оценена сумма поставок в адрес ММК. Параллельно в Башкортостан с комбината было поставлено более 2 млн тонн материалов для строительства, в том числе дорожного. Наиболее ярко проявилось сотрудничество между предприятием и республикой в социальном плане. В начале этого года делегация Башкортостана посетила детские оздоровительные лагеря "Уральские зори" и "Горное ущелье", расположенные на территории республики. Увиденным гости оказались не только довольны, но и впечатлены", - сказано в сообщении комбината.

За круглым столом обсудили возможность взаимодействия партнёров в информационном пространстве и заинтересованность ММК в усилении взаимодействия в сфере молодёжной политики. Председатель курултая Азамат Ахметкужин сказал, что готов разработать проекты в этом направлении. Егор Кожаев уделил внимание исполнению соглашения в части создания туристско-рекреационного кластера "Горные курорты Башкирии "Легенда Урала".

"В этом отношении мы удовлетворены сотрудничеством. В конце 2017 года был реализован серьёзный инфраструктурный проект, связанный со строительством дороги от ресторанного комплекса "Старый очаг" до деревни Кусимово. Насколько мы понимаем, в республике есть план в этом году реализовать проект до конца", - подчеркнул Кожаев. Также он отметил, что ММК намерен принять участие в реконструкции очистных сооружений в районе озера Банное, для этого ведутся переговоры с администрацией Абзелиловского района. "На данный момент рассматриваем вопрос о софинансировании проектной документации. Мы прекрасно понимаем ответственность за территории, где находятся наши активы, в том числе санаторно-курортные. Качество жизни на этих территориях у населения и отдыхающих там людей должно повышаться", - констатировал представитель ММК.

ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России. Активы компании в России представляют собой крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом, начиная с подготовки железорудного сырья и заканчивая глубокой переработкой черных металлов. ММК производит широкий сортамент металлопродукции с преобладающей долей продукции с высокой добавленной стоимостью. В 2016 году Группой ММК произведено 12,5 млн тонн стали и 11,6 млн тонн товарной металлопродукции. Выручка Группы ММК за 2016 год составила $5,630 млрд, EBITDA – $1,956 млрд.